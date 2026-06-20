Mert Nobre mi Nagihan Karadere mi? Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Survivor 2026’nın büyük finali soluk soluğa geçen mücadelelere sahne oldu. Mert Nobre ve Nagihan Karadere, ilk tura hızlı başladı. Nobre, ilk turda Karadere karşısında 8-1 gibi çarpıcı bir skora imza atarak öne geçti.

İkinci turda ise heyecan artarken rekabetin dozu daha da yükseldi. Nagihan Karadere direnç gösterse de Mert Nobre oyunlarda üstünlüğü yeniden elde etti. Oldukça çekişmeli geçen etapta da galip gelen Nobre, üçüncü tura gerek kalmadan Survivor 2026’nın kazananı oldu.

Bu sonuçla birlikte Mert Nobre, Survivor 2026’da şampiyonluk kupasını kaldıran isim olurken, Nagihan Karadere ise sezonu ikincilikle noktaladı.