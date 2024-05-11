Meteorolojiden 19 ile 'tedbirli olun' uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor

NTV'nin haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; pazar günü öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari

Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

"Tedbirli olun" uyarısı

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.