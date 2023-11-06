Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kritik 24 saat...

Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aktaran menajeri, Uca'nın dün akşam operasyon geçirdiğini belirterek, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz" dedi.

Manejeri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması: 3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz."