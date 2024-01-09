Miami'de uzaylı mı görüldü? Uzaylılar Miami’de görüldü iddiası

Bir uzaylının görüldüğü videonun ABD'nin Miami kentinde kaydedildiği iddiası 2024 yılının başlarında dünya gündemine bomba gibi oturdu. Bu hafta internet, dünya dışı ziyaretçilerin Miami'deki bir alışveriş merkezine indiğine ikna olarak spekülatif bir çılgınlığa dönüştü. Yeni yılın ilk günlerinde uzaylı iddiaları dünyanın gündemine oturdu. ABD Miami'de bulunan Bayfront Marketinde uzaylı paniği yaşandı. Peki uzaylılar Miami'de görüldü mü? Bu iddia ortaya nasıl atıldı? İşte tüm detaylar...

Miami'de uzaylılar mı görüldü?

Olayın gençlerin Bayfront Marketplace'de havai fişek patlatmasıyla başladığı ve bir arbedeye dönüştüğü bildirildi. Bu kaos, bazılarının silahlı bir saldırı olduğuna inanmasına yol açtı ve dört tutuklamanın yapıldığı büyük bir polis müdahalesiyle sonuçlandı. Ancak olay, alışveriş merkezinde uzaylıların görüldüğüne dair söylentilerin ortaya çıkmasıyla beklenmedik bir hal aldı. İlk olarak @jackmacbarstool tarafından bir TikTok haberi olarak paylaşılan bu iddialar, tamamen inandırıcı olmasa da, komplo teorisini körükledi.

"Miami'de uzaylılar istilası"

Komplo iki gözlemden kaynaklanıyor gibi görünüyordu. Birincisi, yoğun polis varlığı basit bir kavga için aşırı görünüyordu. İkincisi, bireyler videolarda uzaylı olarak yorumlanan devasa bir figür gördüklerini iddia ediyorlardı. Miami Polis Departmanı'nın uzaylı iddialarına yanıtı pragmatikti: "Burası Amerika ve ne yazık ki halka açık yerlerde toplu katliamlar sıkça yaşanıyor. Kavgaların ve yüksek sesli patlamaların yaşandığı kaotik bir ortam olsaydı, bölgedeki tüm polislerin olay yerine koşması mantıklı olurdu."

Miami'deki alışveriş merkezinde görüldüğü iddia edilen uzaylılara ait videoların Pentagon'un internet sitesinde yayınlanması da bu iddialarla ilgili tartışma ve merakı daha da arttırdı. İster ayrıntılı bir aldatmaca, ister yanlış anlaşılmış bir olay ya da daha gizemli bir şey olsun, Miami'deki 'uzaylı paniği' kesinlikle dünya çapında insanların hayal gücünü ele geçirdi.