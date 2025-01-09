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Milli atıcı Yusuf Dikeç, 'The Day Of The Jackal' dizisine keskin nişancı rolüyle konuk oldu

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız atışı sırasındaki duruşu ve sakin tavırlarıyla dünya kamuoyunun gündemine gelen milli atıcı Yusuf Dikeç, başrolünde Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin yer aldığı "The Day Of The Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.

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Milli atıcı Yusuf Dikeç, 'The Day Of The Jackal' dizisine keskin nişancı rolüyle konuk oldu
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Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, plastik maskeyle Dikeç'in kılığına giren başrol oyuncusu, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi temizleyerek gerçek kimliğine bürünüyor.

Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirme ustası keskin nişancı rolünü üstleniyor.

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