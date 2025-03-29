Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı: İşte yerine yarışacak isim

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı İdil Bilgen olmuştu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

Yarışmada 2'nciliği elde eden Cemre Üker, Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil edecekti. Ancak Cemre Üker Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını açıkladı.

"Ne yazık ki yarışmaya katılamayacağım"

Miss Turkey'nin Instagram sayfasında Üker'in mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemleri başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim."

"Ünvanı geri alınmıştır"

Miss Turkey'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eylül 2024 te yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacagını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır.

9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Cemre’den sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan’a teşekkür eder, başarılar dileriz."

Geçtiğimiz yıl 11 numarayla yarışmada yer alan Candan Şeviktür, Miss Turkey'de ilk 5'e kalan isimler arasındaydı.