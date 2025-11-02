Muazzez Abacı kaç yaşında? Hayranlarına korku yaşattı! Muazzez Abacı aslen nereli?

Muazzez Abacı kaç yaşında? Muazzez Abacı aslen nereli? Abacı kalp krizi geçirdikten sonra kaç yaşında olduğuyla ilgili merak konusu oldu. Usta sanatçının adını ilk defa duyanlar ise konuyu araştırmaya başladı.

MUAZZEZ ABACI KAÇ YAŞINDA?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 doğumludur. Bugün itibarıyla 77 yaşındadır.

MUAZZEZ ABACI ASLEN NERELİ?

Türk Sanat Müziği'nin güçlü ve unutulmaz seslerinden Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, babası "Sarı Bomba" lakaplı boksör Oktay Altıoklar'ı çok küçük yaşta kaybetti. Müzikle ilgilenmeye çocuk yaşlarda başlayan Abacı, ilk ve lise eğitimini yatılı olarak başladığı Ankara Koleji'nde tamamladı.

Kariyerine 1966 yılında Ankara Radyosu'na girerek başlayan Abacı, 1973 yılında çıkardığı ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" ile profesyonel müzik dünyasına adım attı. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasında önemli rol oynayan sanatçı, özellikle 1990 yılında çıkardığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine ulaştı.

Başarılı sanat yaşamı boyunca çok sayıda albüme imza atan Muazzez Abacı, 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. Türk müziği repertuarına kazandırdığı eserler ve kendine özgü yorumuyla dinleyicinin gönlünde taht kuran Abacı, günümüzde de özel mekanlarda ve konserlerde sahne alarak sanat hayatına devam etmektedir.