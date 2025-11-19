  1. Ekonomim
Muazzez Abacı mal varlığı ne kadar? Muazzez Abacı serveti ne kadar? kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Muazzez Abacı’nın sadece 1 mirasçısı olduğu öğrenildi.

MUAZZEZ ABACI MAL VARLIĞI NE KADAR?

Muazzez Abacı’nın ölümünün ardından gündeme gelen 1,2 milyar dolarlık servet iddiaları, sanatçının yakınları tarafından bir bir yalanlandı. Sanatçının Ataşehir’de bir daire ve küçük bir ofis dışında kayda değer bir mal varlığı bulunmadığı, Kalamış ve Tuzla’daki evlerini sattığı ve yalnızca kızıyla birlikte Rochester’da bir evi olduğu belirtildi.

Abacı'nın uzun yıllar birlikte çalıştığı menajer Taner Budak, “Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. Asla böyle bir miras söz konusu değil” diyerek spekülasyonlara tepki gösterdi. Dostu ve çalışma arkadaşı Sacit Aslan da Abacı’nın paraya önem vermeyen bonkör bir karaktere sahip olduğunu vurguladı.

MUAZZEZ ABACI SERVETİ NE KADAR?

Muazzez Abacı'nın sahip olduğu öne sürülen başlıca mal varlıkları arasında İstanbul’un değerli bölgelerinde Tuzla’da bir villa ile Kuzguncuk ve Şişli’de daireler bulunuyor. Ayrıca bankada yüklü miktarda nakit birikimi ve bir otomobil ile bir cip modeli araç da yer alıyor.

 

 
