Muharrem Hayta kimdir, aslen nereli? Muharrem Hayta kaç takipçisi var? soruları Venezuela’da yaşanan darbenin ardından gündem oldu. Kullanıcılar Hayta hakkındaki bilgileri arama motorunda araştırıyor.

MUHARREM HAYTA KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Sosyal medyada içerik üreticisi olan Muharrem Hayta hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Venezuela’da yaşananların ardından ünlenen Hayta’nın Türkiye’den bu ülkeye giderek yerleştiği biliniyor.

Muharrem Hayta, 3 Ocak 2026 tarihinde Venezuela’daki gelişmeleri aktaran Türk bir vatandaş olarak haber gündemine geldi. Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yaşayan Hayta, bir televizyon programındaki yayında ülkedeki patlama ve çatışma anlarını anlattı. Hayta’nın, yaklaşık 20 yıldır Venezuela’da yaşadığı ve eski bir polis memuru olduğu ifade ediliyor; bölgedeki siyasi durumu yakından takip ettiği belirtildi.

MUHARREM HAYTA KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Haberlere göre Hayta, Maduro yönetimine karşı halk tepkisini ve çatışma anlarını canlı bağlantı ile aktardı. Ancak kişisel geçmişi ve aslen nereli olduğu gibi detaylı biyografik bilgiler resmi kaynaklarda netleşmiş değil. Hayta’nın youtube.com’da 18 binden fazla takipçisi bulunuyor.