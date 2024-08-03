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Müjde Ar kalp ameliyatı oldu... İşte son sağlık durumu

İstanbul'da kapalı kalp ameliyatı geçiren Müjde Ar, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Müjde Ar kalp ameliyatı oldu... İşte son sağlık durumu
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Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar, 1 ay önce İstanbul'da kapalı kalp ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ar, "Ben ne sigara içerim, ne alkol kullanırım. Diyabete bağlı olarak gelişmiş" dedi.

Oyuncu, ameliyatının ani olduğunu belirtti ve "Yüzde 95 tıkalıydı damarlar. İki damar 2 saatlik operasyonla açıldı. Ben ne sigara içerim, ne alkol kullanırım. Diyabete bağlı olarak gelişmiş... Tip 2 diyabetim. Ercan (Karakaş) check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirince tetkikler sonucu ortaya çıktı ve çok çabuk müdahale edildi" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Müjde Ar, Almanya'dan yeni geldiklerini belirterek eylül ayında eşi Ercan Karakaş ile Bodrum'a tatile gideceklerini söyledi.

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