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Nadir görülen Anadolu Parsı fotokapanda! Bakan Yumaklı eşsiz görüntüleri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tükenmekte olan Anadolu Parsı’nın fotokapana yansıyan yeni görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Nadir görülen pars doğa severleri heyecanlandırdı.

Haber Merkezi
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Nadir görülen Anadolu Parsı fotokapanda! Bakan Yumaklı eşsiz görüntüleri paylaştı
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Anadolu Parsı’ndan yeni görüntüler geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Parsı'nın fotokapanla çekilen yeni görüntülerini paylaştı.  

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı! 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz" dedi. 

Türkiye'nin en önemli yırtıcı memeli türü

Anadolu parsı, biyoçeşitlilik açısından Türkiye'nin en önemli yırtıcı memeli türü olduğu gibi Anadolu tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip. Ayrıca, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)'ne göre ise Anadolu parsı, hassas “EN- Tehlikede" kategorisinde yer alıyor.

Her adım kayıt altına alınıyor

Yapılan izleme çalışmaları ile Anadolu Parsı'nın yaşadığı alanlardaki davranışları, hangi alanı hangi sıklıkla kullandığı ve hangi dönemlerde hangi habitatları tercih ettiği gibi birçok veri elde ediliyor. Ayrıca farklı yerlerde ayak izi, tırmalama izi gibi diğer iz ve belirtileri tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Ayrıca Anadolu Parsı'nın muhtemel yaşam alanlarında da çalışmalar yapılıyor. 

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