NASA 3i Atlas ne zaman gelecek? 3i Atlas nedir? soruları gündemde. Aralık ayında dünyaya yakın geçmesi ve gözlenmesi beklenen 3i Atlas hakkındaki detaylar merak ediliyor.

NASA 3İ ATLAS NE ZAMAN GELECEK?

Bilim dünyasının yakın takibinde olan 3I/ATLAS adlı yıldızlararası kuyruklu yıldızla ilgili olarak, NASA’nın belirlediği kritik tarih açıklandı. Kuşkusuz bu tarih “ne zaman gelecek?” sorusunun cevabı niteliğinde: 3I/ATLAS’ın Yer’e en yakın konuma geleceği gün 19 Aralık 2025 olarak hesaplandı.

NASA’ya göre, 3I/ATLAS 2 Ekim 2025’te Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) tarafından yaklaşık 30 milyon km yani 19 milyon mil mesafeden gözlendi.

Ardından Güneş’e yakın geçişini gerçekleştirdi ve bu sırada birden fazla uzay aracı izleme verisi toplamış durumda.

3I/ATLAS şu anda Güneş Sistemi’nden geçiş yaparken gözlem kampanyası devam ediyor. Bilim insanları için kilometre taşları tamamlanıyor: keşif 1 Temmuz 2025’te yapıldı; ardından Güneş’e yakın geçiş ve Mars yakın geçişi gerçekleşti; Yer’e en yakın yaklaşım ise 19 Aralık 2025’te yaşanacak.

3İ ATLAS NEDİR?

Bilim dünyası, 2017’deki 'Oumuamua ve 2019’daki Borisov’dan sonra tarihte tespit edilen üçüncü yıldızlararası ziyaretçi olan 3I/ATLAS'a kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz Temmuz ayında keşfedilen ve derin uzaydan gelen bu gizemli gök cismi, bilimsel tartışmaları da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz ay Mars’ın yakınından geçerek Kızıl Gezegen yörüngesindeki uydular tarafından görüntülenen 3I/ATLAS, alışıla gelmiş kuyruklu yıldızlardan farklı özellikler sergiliyor. Gökbilimcileri şaşırtan temel nokta ise cismin kimyasal yapısı. Yapılan spektroskopik analizlerde demir izine rastlanmazken saf nikel varlığının tespit edilmesi ve beklenmedik hız değişimleri, Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb gibi isimlerin "Bu cisim doğal olmayabilir" tezini öne sürmesine yol açtı.

Ancak NASA, son yaptığı açıklamada komplo teorilerine set çekerek, cismin "kuyruklu yıldız davranışları sergilediğini" ve Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Şu an Güneş Sistemi içinde yolculuğuna devam eden 3I/ATLAS, 19 Aralık 2025 tarihinde Dünya’ya en yakın (yaklaşık 270 milyon kilometre) konumundan geçecek. Gökbilimciler, bu tarihi geçiş sırasında elde edilecek verilerin, evrenin derinliklerinden gelen bu misafirin sırrını tamamen çözeceğini umuyor.