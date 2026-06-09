NASA astronotu çekti: Kutup ışıkları uzaydan böyle görüntülendi (Video)

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD'li astronot Jessica Meir, SpaceX Dragon uzay mekiğinden görkemli doğa harikası kutup ışıklarını görüntüledi.

Meir'in kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Muhteşem kutup ışıklarının hızlandırılmış görüntüsü, son güneş olayının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Daha önce gördüğüm kutup ışıklarının aksine bu ışıklar dans ederek ve kıvrılarak tam altımızdan geçti ve oldukça etkileyici bir gösteri sundu. Bu, duygusal açıdan etkileyici olaya hayran kaldım" ifadelerini kullandı.