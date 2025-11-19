İlk olarak Temmuz 2025’te tespit edilen 3I/ATLAS, farklı bir yıldız sisteminden geldiği keşfedilen nadir cisimlerden biri olduğu için büyük önem taşıyor. Bilim insanları, bu çeşit yıldızlararası nesnelerin, evrenin meydana gelme aşaması ve kimyasal yapısına dair hassas bilgiler sunduğunun altını çiziyor. 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına erişen kuyruklu yıldız, yüzeyindeki buz tabakalarının süratle buharlaşmasıyla yoğun bir parlama ve gaz çıkışı ortaya koymuştu. Bu sebeple son durumu merakla takip ediliyor. Peki NASA Live 3I Atlas görüntüleri ne zaman? 3I/ATLAS canlı yayını saat kaçta? İşte cevabı:

NASA Live 3I Atlas görüntüleri ne zaman?

NASA’nın yaptığı açıklamaya göre, dört gözle beklenen canlı yayın bugün 19 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Yayın; NASA’nın resmi YouTube kanalı, NASA Live internet sitesi, NASA+ ve mobil uygulama üzerinden tüm dünyaya açık olacak.

3I/ATLAS canlı yayını saat kaçta?

Yayında, 3I/ATLAS’ın Güneş’e yakın geçişi sırasında elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Bu verilerin, Hubble Uzay Teleskobu, James Webb Uzay Teleskobu ve çeşitli yer teleskopları tarafından kaydedildiği tahmin ediliyor. Özellikle kuyruklu yıldızın Mars yakınından geçerken gözlem araçlarına yakalanmış olması, bilim çevrelerinde büyük bir heyecan yarattı.