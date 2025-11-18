  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Neandertallerle ilgili bilinen teori yeni analizle çürütüldü
Takip Et

Neandertallerle ilgili bilinen teori yeni analizle çürütüldü

Yeni bir analiz, Neandertallerle ilgili yıllardır kabul gören teoriyi geçersiz kılarak büyük burun yapısının soğuk iklime uyum sonucu ortaya çıkmadığını gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Neandertallerle ilgili bilinen teori yeni analizle çürütüldü
Takip Et

İtalya’daki bir mağarada bulunan ve “Altamura Adamı” olarak Neandertal iskeletinin kusursuz biçimde korunmuş burun içi kemiklerine yapılan dijital analiz, Neandertallerin büyük burunlarının sert iklim koşullarında havayı ısıtmak için evrildiği yönündeki uzun süredir kabul gören teoriyi çürüttü.

Altamura’daki eşsiz Neandertal bulgusu

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, 1993’te Altamura yakınlarındaki bir mağarada keşfedilen iskelet, kalın bir kalsit tabakasıyla kaplı olduğu için yerinden çıkarılmadan inceleniyor. 130.000–172.000 yıl önce öldüğü düşünülen bu Neandertal, insan evrimi kayıtlarındaki tek sağlam iç burun yapısına sahip örnek olarak dikkat çekiyor.

Neandertalin burun boşluğunu dijital olarak modellendi

PNAS dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, endoskopik kameralar ve 3D fotogrametri yöntemiyle Neandertalin burun boşluğunu dijital olarak modelledi.

Geniş burun yapısının nedeni yeniden tartışılıyor

Çalışmanın başyazarı, Perugia Üniversitesi'nden paleontolog Costantino Buzi, Neandertallerin burun açıklıklarının zaman içinde daha da genişlediğini ancak bunun soğuk iklim adaptasyonundan ziyade başka faktörlerle ilişkili olabileceğini belirtti.

Neandertallerin büyük burunlarının havayı ısıtıp nemlendirmek için evrildiği düşüncesi uzun yıllardır savunuluyordu.

Soğuk iklimle ilişkilendirilen özellikler bu örnekte yok

İncelemede, soğuk iklime uyumla ilişkilendirilen üç anatomik özelliğin ikisinin bu örnekte bulunmadığı ortaya çıktı. Sussex Üniversitesi’nden paleoantropolog Todd Rae, bulguların tür içinde daha önce bilinmeyen bir çeşitliliğe işaret ettiğini söyledi.

Büyük burunların olası gerçek işlevi

Uzmanlara göre Neandertallerin iri burunları, soğuk havadan çok büyük vücutlarını beslemek için gerekli hava akışını sağlama işlevi görmüş olabilir.

BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün hangi ürünler geliyor?BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 25 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM 25 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Yaşam
Zeynep Çağış kimdir, nereli? Zeynep Çağış kaçırıldı mı?
Zeynep Çağış kimdir, nereli? Zeynep Çağış kaçırıldı mı?
Uzak Şehir 38 bölüm full izle! Uzak Şehir son bölüm tek parça izle
Uzak Şehir 38 bölüm full izle! Uzak Şehir son bölüm tek parça izle
Uzak Şehir 39 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle (18 Kasım 2025)
Uzak Şehir 39 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle (18 Kasım 2025)
Çılgın Sayısal Loto kazanan numara (17 Kasım 2025); Çılgın Sayısal Loto kaç numaraya isabet etti?
Çılgın Sayısal Loto kazanan numara (17 Kasım 2025); Çılgın Sayısal Loto kaç numaraya isabet etti?
Masterchef kim elendi, eleme adayı kim oldu? MasterChef'ten en son kim elendi (17 Kasım 2025)?
Masterchef kim elendi, eleme adayı kim oldu? MasterChef'ten en son kim elendi (17 Kasım 2025)?
Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu? 157. bölümde ne oldu?
Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu? 157. bölümde ne oldu?