Neandertallerle ilgili bilinen teori yeni analizle çürütüldü

İtalya’daki bir mağarada bulunan ve “Altamura Adamı” olarak Neandertal iskeletinin kusursuz biçimde korunmuş burun içi kemiklerine yapılan dijital analiz, Neandertallerin büyük burunlarının sert iklim koşullarında havayı ısıtmak için evrildiği yönündeki uzun süredir kabul gören teoriyi çürüttü.

Altamura’daki eşsiz Neandertal bulgusu

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, 1993’te Altamura yakınlarındaki bir mağarada keşfedilen iskelet, kalın bir kalsit tabakasıyla kaplı olduğu için yerinden çıkarılmadan inceleniyor. 130.000–172.000 yıl önce öldüğü düşünülen bu Neandertal, insan evrimi kayıtlarındaki tek sağlam iç burun yapısına sahip örnek olarak dikkat çekiyor.

Neandertalin burun boşluğunu dijital olarak modellendi

PNAS dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, endoskopik kameralar ve 3D fotogrametri yöntemiyle Neandertalin burun boşluğunu dijital olarak modelledi.

Geniş burun yapısının nedeni yeniden tartışılıyor

Çalışmanın başyazarı, Perugia Üniversitesi'nden paleontolog Costantino Buzi, Neandertallerin burun açıklıklarının zaman içinde daha da genişlediğini ancak bunun soğuk iklim adaptasyonundan ziyade başka faktörlerle ilişkili olabileceğini belirtti.

Neandertallerin büyük burunlarının havayı ısıtıp nemlendirmek için evrildiği düşüncesi uzun yıllardır savunuluyordu.

Soğuk iklimle ilişkilendirilen özellikler bu örnekte yok

İncelemede, soğuk iklime uyumla ilişkilendirilen üç anatomik özelliğin ikisinin bu örnekte bulunmadığı ortaya çıktı. Sussex Üniversitesi’nden paleoantropolog Todd Rae, bulguların tür içinde daha önce bilinmeyen bir çeşitliliğe işaret ettiğini söyledi.

Büyük burunların olası gerçek işlevi

Uzmanlara göre Neandertallerin iri burunları, soğuk havadan çok büyük vücutlarını beslemek için gerekli hava akışını sağlama işlevi görmüş olabilir.