NielsenIQ'nun araşırması ortaya koydu: İşte Z kuşağı hakkında merak edilenler!

Tarihteki en geniş nüfusa sahip nesil olan Z kuşağı hakkındaki araştırmalar sürüyor. Tüketici zekâsı şirketi NielsenIQ, “Geleceği Şekillendiren Gençler” adlı çalışmasıyla bu araştırmalara bir yenisini ekledi.

Z kuşağının %50'si farklı etnik kökenlerden geliyor

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve EEMEA E-Ticaret Bölge Başkan Yardımcısı Didem Sekerel Erdogan, dünyada Z kuşağı nüfusunun %50'sinin farklı etnik kökenlere sahip olduğunu söyledi. Erdogan ‘’Avrupa nüfusunun %17’sini, Kuzey Amerika nüfusunun %20’sini, Güney Amerika nüfusunun %25’ini, Asya Pasifik nüfusunun %24’ünü, Orta Doğu & Kuzey Afrika nüfusunun %27’sini ve Afrika nüfusunun %32’sini Z kuşağı bireyler oluşturuyor.’’ diye ifade etti.

Yeni nesil farklı değer ve ikilemlere sahip

Z kuşağı, sahip olduğu farklı değerlerle de dikkat çekiyor. Didem Sekerel Erdogan, Z kuşağı değer sisteminin 4 temel trendi olduğunu vurguladı. Erdogan, bu trendleri ise bireysellik, ahlaki değerler, esneklik ve iyi yaşam olarak açıkladı.

Sosyal medya Z kuşağı için bir vitrin

Dijital dünyanın ilk gerçek yerlileri olarak da tanımlanan Z kuşağı gençler, sosyal medyada zaman geçirmeyi tercih ederken, influencer olarak ifade edilen sosyal medya ünlülerini takip etmekten ve dijital dünyadaki canlı etkinliklere katılmaktan da keyif alıyor. NielsenIQ Türkiye Tüketici & Pazarlama İçgörüleri Direktörü Nur Serenli “Ülkemizde Z kuşağı bireyler, günde ortalama 5 saatlerini internette geçiriyor. Yine Z kuşağı gençler, sosyal medya kullanıyor ancak kendileri ile ilgili paylaşım konusunda da temkinli davranıyor.” şeklinde konuştu. NielsenIQ’nun araştırmasına göre “Düşündüğüm, hissettiğim ya da yaptığım her şeyi sosyal medya ortamında paylaşırım.” diyen Z kuşağı bireylerin oranı %25, “Sosyal medyada paylaşım yapmıyorum.” diyenlerin oranı ise %30… Araştırmaya katılan gençlerin %45’i ise “Sosyal medyada paylaşacağım şeylerle ilgili önceden iyice düşünürüm.” diyor.

Z kuşağının etkisi katlanarak artıyor

Araştırma, Z kuşağının etkisinin de katlanarak arttığını, Z kuşağı bireylerin diğer Z kuşağı bireyler üzerinde de etki sahibi olduğunu gösteriyor. Didem Sekerel Erdogan bu konu hakkında şu bilgiyi paylaştı; “Z kuşağı gençlerin %66’sı, herhangi bir şeyi satın alma kararı vermeden önce, ürünler hakkında yaşıtlarının ve diğer tüketicilerin yaptığı puanlamaları ve yorumları dikkate alıyor. Yine %68’si ise yeni ürünleri ailelerine ve arkadaşlarına öneriyor.” Özellikle yeni dönemde dijital raf analitiğinin ön plana çıktığına da değinen Erdogan; markaların aranma, bulunurluk ve görünürlük metriklerini yakından ve düzenli takip ederek aksiyon almalarının başarılı büyüme yolculuğunda önemli bir faktör olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’de Z kuşağı gençlerin %57’si gelecek için plan yapıyor

Gerçekleşen araştırma, ülkemizde Z kuşağı gençlerin %57’sinin geleceğine, eğitimine ve kariyerine yönelik planlar yaptığını gösteriyor. Didem Sekerel Erdogan, araştırmaya göre ülkemizde Z kuşağı gençlerin; kendi ayaklarının üstünde durabilmek, iyi bir eğitim almak, kendi işlerini kurmak, sevdikleri işi yapmak, mesleklerinde yükselebilmek, iyi bir işte çalışmaya başlamak, farklı bir ülkede çalışmak, farklı bir şehirde çalışmak ve çok çalışmadan para kazanmak istediklerini söyledi.