Öğretmenler Günü ne zaman? 2025 Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü, her yıl öğretmenlerin emek ve katkılarını anmak için kutlanıyor. Kasım ayına girmemizle birlikte öğrenciler ve vatandaşlar, bu anlamlı günü araştırmaya başladı. Her yıl aynı tarihte kutlanan Öğretmenler Günü, öğretmenlerini mutlu etmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 yılında Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor ve resmi tatil kapsamında mı? İşte 2025 Öğretmenler Günü tarihine dair tüm detaylar.

Öğretmenler Günü ne zaman?

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. 24 Kasım bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

2025 Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olmuyor.

Öğretmenler günü mesajları

“Öğretmenlerimizin emekleri, sevgisi ve sabrı sayesinde aydınlanıyoruz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!”

“Hayatımıza dokunduğunuz, yol gösterdiğiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!”

“Sabırla bize notlarımızı, hayat derslerini ve gülümsemeyi öğreten tüm öğretmenlerimize mutlu Öğretmenler Günü!”

“Bilgiyle yol gösteren, sevgiyle yetiştiren tüm öğretmenlerimize teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!”

“Bir hayatı değiştirmek bazen bir kelimeyle başlar… Hayatımıza dokunduğunuz için minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Her öğrenciye ilham kaynağı olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.”

“Bilgiyi ışık, sabrı rehber bilen tüm öğretmenlerimiz, hayatımıza yön verdiğiniz için minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Sevgiyle öğreten, gülümseyerek yol gösteren tüm öğretmenlerimize kocaman teşekkürler! Mutlu Öğretmenler Günü!”

“Eğitimin temel taşları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü saygıyla kutluyor, emekleri için teşekkür ediyoruz.”

“Bilgiyi paylaşan, ilham veren ve hayatımıza değer katan tüm öğretmenlerimize sevgiler! Öğretmenler Gününüz kutlu olsun”