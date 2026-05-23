OKA destekli Bedesten Aile Yaşam Merkezi tanıtıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, Çorum Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu “Bedesten Aile Yaşam Merkezi” projesinin tanıtım etkinliği düzenlendi. Bedesten ’de gerçekleştirilen tanıtım programında, Aile Yaşam Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi. Programda konuşan Vali Ali Çalgan, projenin kalkınma ajanslarının sosyal alandaki rolünü ortaya koyduğunu belirterek “Bu proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın ekonomik ve ticari projeleri desteklemenin yanı sıra sosyal alanda da destek verdiği projelerden bir tanesi “dedi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise OKA’nın ticari ve sanayi alanının gelişmesinde çok güzel projelere imza attığını söyleyerek Belediye olarak OKA desteklerine hemen hemen her alanda proje hazırlayarak talip olduklarını belirtti. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise projenin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl bu projenin sözleşmesinin imza törenini burada gerçekleştirmiştik. Bu anlamda imzaladığımız sözleşmenin bugün hayata geçtiğini görmek bizim için onur verici Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan SOGEP kapsamında da bugüne kadar 45 projeyi bölgemizde hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 projeyi de Çorum’da hayata geçirdik. Bu projelerden 5 tanesinde Çorum Belediyesi bizim önemli bir paydaşımızdı. Proje sözleşmelerini imzalamak kolay ama o projeleri hayata geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak çok zor. Kalkınma ajanslarının gündeminde ekonomik kalkınma var ama sosyal kalkınma da her zaman bizim ana gündem maddemiz. Çünkü kalkınmanın temelinde insan var. Bu program aracılığıyla yeni destekler vermeye devam edeceğiz."

7,5 Milyon TL’lik Sosyal Yatırım

Toplam 7,5 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen projenin yüzde 90’ı, OKA tarafından SOGEP kapsamında sağlanan mali destekle karşılandı. Merkez; çocukların güvenli ve öğretici ortamlarda gelişimini destekleyen, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyan, kadınların sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunan, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve aile bütünlüğünü güçlendiren çok yönlü bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor.

Proje kapsamında kurulan Aile 360 Atölyesi, İlham Fabrikası Rol ve Hayal Ötesi Masal Tezleri Atölyesi, Fizyoterapi Atölyesi, Aile Bağları Atölyesi, Oyunbazlar Atölyesi ve Soft Play Oyun Atölyeleri; bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde kurgulandı. Özellikle aile bireylerinin birlikte katılım sağlayabildiği etkinlikler, aile içi iletişimin güçlendirilmesine katkı sunuyor.