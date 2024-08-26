Okyanus atmosferinde gastronomi deneyimi sunan Nemo, uluslararası arenada isminden söz ettiriyor

Nemo, dünyanın en iyi su altı restoranları arasında gösteriliyor ve birçok uluslararası platformda övgü alıyor. Antalya’da, tema parkı, alışveriş caddesi ve aile temalı otel olarak uluslararası alanda tanınan The Land of Legends’ın imza restoranı olan Nemo, modern Avrasya menüsü ve Pan-Asya lezzetleri ile benzersiz bir yemek deneyimi sunuyor.

Evlilik teklifleri, yıldönümleri ve doğum günleri gibi özel kutlamalar için ideal bir mekan olan Nemo, gündüz ve akşam saatlerinde büyüleyici bir ortam sunuyor. Perulu Şef Jose Lino liderliğindeki mutfak ekibi ve Marka Genel Müdürü Nour Tichari liderliğindeki ön büro ekibi ile hizmet veren Nemo, aileler ve çocuklar için de uygun bir mekan olarak öne çıkıyor.

360 derece su altı akvaryumu manzarası var

Yüzen bir merdiven ile ulaşılan bar, lounge ve restoran, 360 derece su altı akvaryumu manzarasıyla misafirlerine ilginç bir deneyim sunuyor. Nemo, deniz altı yaşamı ile gurme mutfağı bir araya getirerek, yemek yemekten fazlasını arayanlar için farklı bir tercih sunuyor. Şef Jose Lino ve ekibinin sunduğu güçlü ve zengin lezzetler özel stil tabaklarla müşterilere servis ediliyor.