Okyanuslarda rekor sıcaklık: Küresel iklim krizinde yeni eşik aşıldı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Temmuz 2026'da küresel okyanus yüzeyi sıcaklığının 20,96 dereceye ulaşarak tüm zamanların en yüksek temmuz ayı seviyesine çıktığını bildirdi. Sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,47 derece üzerine çıkılan bu süreçte, okyanuslardaki tarihi ısınmanın yanı sıra karada da kayıtların en sıcak ikinci temmuz ayı yaşandı. Önümüzdeki dönemde El Nino etkisinin güçlenmesiyle birlikte küresel sıcaklık artışının ve çevre üzerindeki baskıların daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

Kara sıcaklıklarında tarihi tehdit sürüyor

Okyanuslardaki bu ekstrem ısınma karaya da benzer bir şiddetle yansıdı ve Temmuz 2026, küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuz ayı olarak tarihe geçti. Bu alandaki mutlak rekor ise halen Temmuz 2023'e ait bulunuyor. Raporda paylaşılan verilere göre dünya genelinde ortalama kara yüzeyi sıcaklığı 16,9 dereceye ulaştı. Bu değer, 1991-2020 yılları arasındaki temmuz ayı normallerinin 0,67 derece üzerinde gerçekleşirken, küresel ısınmanın ana kıstası kabul edilen 1850-1900 sanayi öncesi dönem ortalamasının ise tam 1,47 derece üzerine çıkıldığını gösterdi.

Batı Avrupa kuraklık ve orman yangınlarıyla savaşıyor

Copernicus verilerinde bölgesel bazda en dikkat çekici anomalilerden biri Batı Avrupa'da yaşandı. Haziran ve temmuz aylarını kapsayan dönem, ortalama 21,62 dereceyle bölge tarihinin en sıcak ilk iki yaz ayı olarak kayıtlara geçti. Aşırı sıcak ve kuru hava koşulları, özellikle İspanya ve Fransa başta olmak üzere Akdeniz kuşağında geniş çaplı ve durdurulması güç orman yangınlarına yol açtı. Kuraklık nedeniyle Seine, Ren ve Tuna gibi büyük nehirlerin su debileri kritik seviyelere düşerken, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde nükleer ve termik santraller, soğutma suyu yetersizliği sebebiyle geçici olarak elektrik üretimini durdurmak zorunda kaldı. Veriler okyanusların atmosferdeki karbondioksiti emme kapasitesinin suların ısınmasıyla birlikte azaldığına işaret ederken, bu durumun küresel ısınmayı daha da hızlandıracak bir kısır döngü yaratabileceği tehlikesi öne çıkıyor.