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Ölen vekilin ailesine 115 bin lira, ölen SGK'lının ailesine 4 bin 888 lira!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, cenaze yardımlarındaki adaletsizliğe dikkat çekti. “Yaşarken de ölürken de adaletsiz!” diyen Bingöl, milletvekilleri, memur ve SGK’lı çalışanların yakınlarına yapılan cenaze yardımlarının tutarlarını paylaştı. İstanbul ve Ankara'da mezar yeri ücretlerine bakıldığında ise SGK'lıların aldığı yardımın yetmediği görülüyor.

Şeyda Uyanık
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Ölen vekilin ailesine 115 bin lira, ölen SGK'lının ailesine 4 bin 888 lira!
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Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, yaptığı cenaze yardımı paylaşımıyla dikkat çekti. Bingöl, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına ödenen cenaze yardımlarında farklı tutarları paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşarken de ölürken de adaletsiz!” diyen Bingöl’ün açıkladığı 2025 yılında yapılan cenaze yardımı tutarları şu şekilde oldu:

“-Vekil öldüğünde 115.431 TL,

-Emekli vekil öldüğünde 57.715 TL,

-Devlet memuru öldüğünde en düşük 19.238 TL’den az olmamak üzere,

-SGK’lı öldüğünde 4.888 TL olmak üzere, yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir.”

SGK’lının tutarı mezar yerine yetmiyor

Ankara’da mezar fiyatları bölgelere ve belediyelere göre değişmekle birlikte 2020 yılındaki fiyatların Karşıyaka, Cebeci Asri, Gölbaşı ve Bağlum Mezarlıklarında aile kabristanlığının 30 bin TL olduğu, Sincan ve Çimşit Mezarlıklarında ise 15 bin TL ile Ortaköy Mezarlığında da 10 bin TL olarak belirlendiği görülüyor.

İstanbul’da ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde 2025 itibarıyla belirlenen tarifeye göre, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklarda boş yer ücreti yüzde 60 oranında zamlanarak 111 bin 632 TL’ye kadar çıkıyor. İstanbul’da boş mezar yeri ücretleri, bulunduğu gruba göre değişirken, en son grup olan daha önce köy statüsündeki Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'nın da içinde bulunduğu dördüncü gruptaki mezarlıklarda 4 bin 470 liradan başlayarak 7 bin 152 liraya kadar çıkıyor. Üçüncü grupta 14 bin 928 TL’den başlayan mezar fiyatları, ikinci grupta da 44 bin 788 TL’den başlıyor.

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