Ortahisar'da siyaset üstü hizmet anlayışı

Ortahisar Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projeyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu park bizden önce temelleri atılan bir projeydi. Önceki dönem Ortahisar Belediye Başkanımız ve şu anki Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz de göreve geldikten sonra aynı anlayışla bayrağı devralıp çalışmaları tamamladık” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hedefimiz ‘En Mutlu Şehir Ortahisar’dı. Yeni yönetimin projeye sahip çıkması çok değerli. Ahmet Kaya Başkanımız eksik kalan kısmı tamamladı. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.