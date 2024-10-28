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Oto sanayiye kadın eli değdi! Kadın tamirci ustaları artık sektörde

İş hayatında fırsat eşitliğini sağlamak için İBB Enstitü İstanbul İSMEK ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ile işbirliği yapan RS Otomotiv kadın ustalarını yetiştirdi. Otomobilin kadın tamircileri verilen eğitimle yüksek gelir elde etme fırsatı yakaladı.

Haber Merkezi
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Oto sanayiye kadın eli değdi! Kadın tamirci ustaları artık sektörde
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İBB Enstitü İstanbul İSMEK ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ile iş birliği yapan RS Otomotiv 40 saatlik eğitimle kadın ustalarını yetiştirdi.

Kadınlar için eğitim programını hayata geçiren şirket 40 saatlik süren kadınların da otomotiv sektöründe meslek edinmelerini ve istihdama katılmalarını sağlıyor.

İstihdam sorununa çözüm olacak

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, yetişecek kadınlar ile satış sonrası hizmetlerde her geçen gün derinleşen istihdam problemini önlemeyi amaçladıklarını ve sektöre katma değer sağlamaya gayret ettiklerini iletti. Ünaldı “Otomotiv sektöründe kadınların da meslek edinerek istihdama katılmalarını amaçlayarak bu programı açtık. Kadın iş gücünü artırarak ve teşvik ederek satış sonrası hizmetlerde her geçen yıl büyük bir problem haline gelen istihdam sıkıntısını da önlemeye katkı sağlamak istiyoruz. Edindikleri yeni meslekle kadınlarımız da yüksek gelir elde etme fırsatı elde edebilecekler” dedi.

Kadın usta eğitimi için başvurular devam ediyor 

RS Otomotiv Grubu İnsan Kaynakları Birimi ve RS Boyasız Onarım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve İBB Enstitü İstanbul İSMEK destekleriyle hayata geçirdiği “Kadın Ustalar Yetişiyor” programına başvurular devam ediyor.

Yüz yüze uygulamalı eğitim veriliyor

Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören 40 saatlik programda adaylar teorik eğitimin ardından yüz yüze uygulamalı eğitim gördükten sonra sertifikalarını aldı.

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