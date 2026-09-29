PAGEV’in deniz atıklarıyla mücadele çalışmalarına çevre ödülü

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Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), deniz atıklarıyla mücadele ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla İstanbul Çevre Konseyi tarafından Çevre Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü vakıf adına kabul eden PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, deniz atıklarının kaynağında önlenmesinden toplanmasına ve geri kazanımına kadar uzanan çalışmaların önemine dikkat çekti.

İstanbul Çevre Konseyi’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Kategorisi’ndeki ödülü, PAGEV’in Waste Free Oceans (WFO) çatısı altında Türkiye ve bölgede yürüttüğü çalışmaları kapsıyor. WFO’nun Ortadoğu Direktörü olarak da görev yapan Eroğlu’nun önderliğinde; deniz çöpünün önlenmesi, denize ulaşan atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri kazanılabilir malzemenin yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

150’yi aşkın çevre kuruluşunu buluşturan konseyden ödül

1998 yılında çevre sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle kurulan İstanbul Çevre Konseyi, bugün 150’yi aşkın yerel ve ulusal kuruluşu aynı çatı altında buluşturuyor. Konsey, doğal varlıkların korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve kamu, bilim dünyası ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

PAGEV’in aldığı ödülün, deniz atıklarıyla mücadele konusunda yıllardır sürdürülen çalışmaların çevre alanındaki geniş bir sivil toplum ağı tarafından takdir edilmesi açısından önem taşıdığını belirten Eroğlu, “İstanbul Çevre Konseyi gibi güçlü bir çevre ağından gelen bu ödülü, PAGEV ailesinin, bilim insanlarının ve geri dönüşüm emekçilerinin ortak çabasına verilmiş çok kıymetli bir takdir olarak görüyorum.” dedi.

Büyükada’dan İstanbul Boğazı’na uzanan WFO modeli

Avrupa’da 2011 yılında başlayan Waste Free Oceans hareketi, balıkçılar, geri dönüşümcüler, plastik işleyicileri, markalar ve kamu kurumları arasında uygulamaya dayalı iş birlikleri geliştiriyor. Hareketin yaklaşımı, denizden atık toplamayı tek başına yeterli görmeyerek atığın kaynağında önlenmesi, güvenli yöntemlerle toplanması, ayrıştırılması ve uygun malzemenin geri kazanılmasını birlikte ele alıyor.

WFO, 20’den fazla ülkede balıkçılarla deniz çöpü toplama deneyimi geliştirirken, beş kıtada temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi ve toplanan malzemelerin yeni ürünlere dönüştürülmesine yönelik uygulamalara katkı sağladı.

PAGEV ise WFO hareketini Türkiye’ye “Mutlu Balıklar” projesiyle taşıdı. 2012 yılında Büyükada’da başlatılan uygulamada özel ağlarla deniz yüzeyindeki atıkların toplanması ve geri dönüşüme yönlendirilmesi hedeflendi. Çalışmalar 2014 yılında İstanbul Boğazı’nda, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında gerçekleştirilen pilot uygulamayla devam etti.

Bu çalışmalarla birlikte PAGEV, deniz kirliliğiyle mücadelenin yalnızca denizden atık çıkarmaktan ibaret olmadığına dikkat çekti. Karadan gelen atıkların önlenmesi, balıkçıların ve yerel yönetimlerin sürece katılması, toplanan malzemenin doğru ayrıştırılması ve geri kazanım sürecinin izlenmesi modelin temel unsurları arasında yer aldı.

PAGEV kaynağında önleme çalışmalarını da sürdürüyor

PAGEV’in çevre çalışmaları denizlerden atık toplanmasıyla sınırlı kalmıyor. Vakıf, 2016’dan bu yana Türkiye’de yürüttüğü Operation Clean Sweep (OCS) ile plastik granül, pul ve tozların üretim, taşıma ve geri dönüşüm süreçlerinde çevreye kaçmasını önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. 2023 yılında devreye alınan OCS Türkiye sertifikasyon programıyla tesislerin bu alandaki önlemlerinin bağımsız değerlendirmeyle görünür hale getirilmesi amaçlanıyor. PAGEV ayrıca depozito iade sisteminin yaygınlaşmasını ve geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesini destekliyor.

PAGEV’in kardeş kuruluşu PAGÇEV’in belediyelerle yürüttüğü toplama ve geri dönüşüm çalışmaları da atığın çevreye kaçmasını azaltmaya yönelik altyapının bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda PAGÇEV iş birliğiyle düzenlenen RePlast Eurasia’nın 2026 buluşması, 11 ülkeden 79 katılımcıyı ve 51 ülkeden 5 bin 87 profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Gözler COP31 mavi alan başvurusunda

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. COP31 Türkiye Eylem Gündemi’nde “Sıfır Atık” ile “Okyanuslar ve Denizler” ayrı öncelikler olarak yer alırken, PAGEV ve WFO bu iki başlığın kesiştiği deniz atıkları konusunda Mavi Alan’da bir panel düzenlenmesi için başvuru yaptı.

Planlanan panelde WFO’nun uluslararası temsilcileri ile deniz çöpü alanında çalışan bilim insanları, politika yapıcılar, balıkçılık ve geri dönüşüm sektörlerinden uzmanların bir araya getirilmesi hedefleniyor. Panel gündeminde; atığın nehirlerden denize taşınmasının önlenmesi, kayıp balıkçılık ekipmanları, sanayi kaynaklı granül kayıpları, depozito ve ayrı toplama sistemleri, denizdeki atığın güvenli şekilde çıkarılması, geri kazanılabilir malzemenin izlenebilirliği ve ortak ölçüm yöntemleri yer alacak.

PAGEV ve WFO, panel başvurusunu Antalya’da hayata geçirilmesi planlanan bir saha uygulamasıyla da desteklemeyi amaçlıyor. “Mavi Döngü” adı verilen öneri; deniz ve kıyılardaki atık sıcak noktalarının belirlenmesi, balıkçıların katılımıyla pilot temizlik çalışmaları yapılması, toplanan atıkların türlerine göre ayrılması, geri dönüştürülebilir bölümün ürüne dönüşümünün izlenmesi ve sonuçların kamuya açık şekilde raporlanmasını kapsıyor.

Eroğlu, COP31 kapsamında Türkiye’nin deniz atıkları konusunda yalnızca konuşan değil, ölçen ve uygulanabilir çözümler ortaya koyan bir model geliştirmesini hedeflediklerini belirterek, “Dünyanın en önemli iklim buluşmalarından biri Türkiye’de yapılırken deniz çöpü sorununu yalnızca konuşan değil, ölçen ve çözümün nasıl kurulacağını gösteren bir çalışma ortaya koymak istiyoruz. Antalya’da WFO’nun uluslararası birikimini Türkiye’nin kamu, bilim ve sanayi kapasitesiyle buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Kalkınma ile çevreyi birlikte koruyabiliriz”

Çevre çalışmalarının uzun yıllardır PAGEV’in gündeminde olduğunu belirten Eroğlu, çevre duyarlılığının kişisel geçmişinin de bir parçası olduğunu ifade etti. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenciyken Çevre Kulübü’nün kurucu başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Eroğlu, sanayi ile çevrenin karşı karşıya konulmaması gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, PAGEV’in mesleki eğitimden geri dönüşüme, kaynak verimliliğinden deniz atıklarıyla mücadeleye kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Ülkemiz hem kalkınarak insanına refah sağlayacak hem de çevresini koruyacak. Birini diğerine feda etmeden bunu başarabiliriz. PAGEV olarak bunun için varız. Bu ödül PAGEV’in ve çözüm için birlikte çalışan herkesin ödülüdür.” dedi.