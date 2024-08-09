Peker Açıkalın'dan kötü haber: Beyin kanaması geçirdi, konuşma yetisini kaybetti
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği belirtildi.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'dan kötü haber geldi.
Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.
Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.
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