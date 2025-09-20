  1. Ekonomim
Pekmez mesaisi başladı! Bağ bozumu sonrası kazanlar kaynıyor

Bağ bozumu tamamlandı. Türkiye'nin pek çok yerinde asırlık pekmez geleneği başladı. Üzüm şırası, dağdan getirilen özel toprakla işlenerek odun ateşi üzerinde kaynatılıyor. Mahallede yükselen pekmez kokusu ve kazan dumanları, kış hazırlıklarının başladığını müjdeliyor.

Bağ bozumu sonrası dağ toprağıyla yapılan asırlık pekmez için kazanlar kaynamaya başladı.

Pekmez yapımı başladı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bağ bozumunun tamamlanmasıyla birlikte kış hazırlıklarının vazgeçilmez geleneği olan pekmez yapımı yeniden başladı.

Pekmez mesaisi başladı! Bağ bozumu sonrası kazanlar kaynıyor - Resim : 1

Atadan kalma yöntemlerle hazırlanıyor!

Bölge halkı, atalarından miras kalan yöntemlerle üzümlerden elde ettikleri şırayı dağdan getirdikleri özel toprakla işleyerek pekmez hazırlıklarını sürdürdü.

Pekmez mesaisi başladı! Bağ bozumu sonrası kazanlar kaynıyor - Resim : 2

Kaynayan kazanlar kışın habercisi 

Mahalle bahçelerinde odun ateşi üzerinde kaynayan kazanlardan yükselen duman ve pekmez kokusu, hem mahalleye ayrı bir atmosfer kattı hem de yaklaşan kışın habercisi oldu.

