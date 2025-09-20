Pekmez mesaisi başladı! Bağ bozumu sonrası kazanlar kaynıyor

Bağ bozumu sonrası dağ toprağıyla yapılan asırlık pekmez için kazanlar kaynamaya başladı.

Pekmez yapımı başladı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bağ bozumunun tamamlanmasıyla birlikte kış hazırlıklarının vazgeçilmez geleneği olan pekmez yapımı yeniden başladı.

Atadan kalma yöntemlerle hazırlanıyor!

Bölge halkı, atalarından miras kalan yöntemlerle üzümlerden elde ettikleri şırayı dağdan getirdikleri özel toprakla işleyerek pekmez hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynayan kazanlar kışın habercisi

Mahalle bahçelerinde odun ateşi üzerinde kaynayan kazanlardan yükselen duman ve pekmez kokusu, hem mahalleye ayrı bir atmosfer kattı hem de yaklaşan kışın habercisi oldu.