Prenses Kate'in portresi tepki çekti: 'Çok korkunç ve saygısızca'

Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliyet görevlerine ara veren Prenses Kate'in yeni portresi tepki çekti.

İngiliz-Zambiyalı sanatçı Hannah Uzor'un Prenses'i resmettiği tablo, Tatler dergisinin Temmuz sayısının kapağında yer aldı. Sanatçı, bu portre ile Prenses'in "gücünü ve asaletini" vurgulamak istediğini söyledi.

Prenses'in Kral III. Charles'ın taç giymesinden sonraki ilk devlet ziyafetindeki görünümünü tasvir eden sanatçı, eserin yaratılma sürecinde Prenses'in fotoğrafları üzerinde çalıştığını söyledi.

Prenses'in her halini inceledi

Uzor, "Bütün portrelerim bir kişiliğin katmanlarından oluşuyor ve onlar hakkında bulabildiğim her şeyden oluşuyor" dedi.

Uzor, "Ona bakarak, resimlerine bakarak, videolarını izleyerek, ailesiyle birlikte olduğu zamanları inceleyerek diplomatik ziyaretlerini, kürek çekerken ya da bakımevindeki çocukları ziyaret ederken çok zaman harcadım" diye ekledi. Uzor, portrelerinin "kişinin ruhunu" yakalamayı amaçladığını söyledi.

Ancak Prenses'in tablosu tartışmalara neden oldu.

"Bu çok korkunç, saygısızca"

Tatler'ın X'teki bir gönderisinin altındaki yorumlardan birinde "Bu çok korkunç, sanatçının Prenses'in hayranı olduğundan emin değilim" ifadeler yer alırken bir başka yorumda "Bu Galler Prensesi'ne hiç benzemiyor. Bu çok korkunç, saygısızca” denildi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Güç ve asalet duygularına katılıyorum ancak portrenin Galler Prensesi ile hiçbir benzerliği yok" dedi.

Beğenenler de var

CNN'in haberine göre, bazıları ise tabloyu çok beğendi ve eseri "güzel" olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bunu beğenen tek kişi ben miyim? Bu bir fotoğraf değil sanattır” yorumunu yaptı.

Tabloya tepki gösterenler sadece sosyal medya kullanıcıları olmadı.

The Daily Telegraph'ın sanat eleştirmeni Alastair Sooke, bir makalesinde tablonun "dayanılmaz derecede kötü" olduğunu ve "Prenses ile en ufak bir benzerlik göstermediğini" söyledi.

Sooke "Acaba tarihte bundan daha düz, daha cansız bir kraliyet portresi var mıydı?" diye ekledi.

İlk kez "Prenses" ünvanıyla bir etkinliğe katılmıştı

Kasım 2022'de gerçekten etkinlikte Kate Middleton, "Galler Prensesi" olarak ilk resmi etkinliğinde boy göstermişti.

"Prenses" unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, kıyafet tercihini resmi davetlerle sık sık tasarımlarını giydiği Jenny Packham’dan yana kullanmıştı.