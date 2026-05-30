Putin’in 26 milyar dolarlık 'ölümsüzlük' arayışı: Yaşlanmayı durdurma planı tartışma yarattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insan yaşam süresini uzatmak ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatmak hedefiyle devlet destekli milyarlarca dolarlık projelere ağırlık veriyor.

Hücre yenileyici ilaçlardan domuzlarda insan organı geliştirilmesine, 3D yazıcılarla canlı doku üretiminden buz banyolarına kadar uzanan milyarlarca dolarlık çalışmalar, bilim dünyasında tartışmalara yol açarken Putin’in yıllardır konuşulan sağlık merakını da yeniden gündeme getirdi.

Gen terapisi ilaçları

Rusya, “Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri” projesi kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan gen terapisi ilaçları geliştiriyor. Rus yetkililer, bu tedavilerin yaşlanmayla mücadelede en umut vadeden yöntemlerden biri olduğunu ileri sürüyor.

Sıradışı yöntemler test ediliyor

Proje yalnızca ilaç geliştirme çalışmalarından ibaret değil. Nakil amacıyla domuzların içinde insan organı yetiştirilmesi ve 3D biyoyazıcılarla canlı doku üretilmesi gibi sıra dışı yöntemler de laboratuvarlarda test ediliyor. Devlet destekli araştırma ekipleri, fare tiroid bezi ile insan kıkırdağını başarıyla ürettiklerini belirtirken, gelecek yıllarda nakledilebilir tam insan organları geliştirmeyi hedeflediklerini öne sürüyor.

Vladimir Putin, söz konusu bilimsel programların devlet tarafından tamamen desteklendiğini ve bu çalışmalar sayesinde binlerce insanın hayatının kurtarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Sürecin başında Putin'in kızı var

Bu dev bütçeli “ölümsüzlük” misyonunun arkasında Kremlin’e yakın isimlerin yer aldığı belirtiliyor. Devletin genetik araştırma projelerinin, Putin’in endokrinoloji uzmanı olduğu ifade edilen 41 yaşındaki kızı Maria Vorontsova tarafından yönetildiği iddia ediliyor.

Projenin öne çıkan isimlerinden Rus fizikçi Mikhail Kovalchuk, gelecekte insan vücudunun onarım kapasitesinin neredeyse sınırsız hale gelebileceğini ve organların sürekli yenilenebileceğini savunuyor. Öte yandan, geçmişte yaşamını yitiren Rusya’nın önde gelen doktorlarından Vladimir Khavinson’un, temel hedefinin Putin’in yaşam süresini uzatmak ve insan ömrünü 120 yıla çıkarmak olduğunu ifade ettiği belirtilmişti.

Bilim dünyasında tartışma yarattı

Kremlin’in bu iddialı girişimleri uluslararası bilim camiasında ve bazı muhalif çevrelerde şüpheyle karşılanıyor. Eleştirmenler, yürütülen çalışmalara ilişkin hakemli dergilerde yayımlanmış bağımsız bilimsel makalelerin bulunmadığını vurguluyor.

Ülkeden ayrılan bazı Rus bilim insanları, bilimsel üretimin dünyadan izole bir şekilde sürdürülemeyeceğini vurgulayarak, araştırmacıların yalnızca ödenek alabilmek için Rus liderin duymak istediği sonuçları rapor ediyor olabileceğini ileri sürüyor. Açıklamaların ise somut bulgulardan çok, henüz gerçekleşmemiş hedefler düzeyinde kaldığı savunuluyor.

Putin’in “uzun yaşam” ilgisi yıllara dayanıyor

Putin’in sağlık ve uzun yaşam konusuna ilgisinin uzun yıllara dayandığı belirtiliyor. Yakın çevresinden gelen iddialar ve uluslararası görüşmelere dair sızıntılar, Rus liderin bazı devlet başkanlarına organ nakliyle ölümsüzlüğün mümkün olabileceğini dile getirdiğini ve kriyoterapi odalarının faydalarından söz ettiğini ortaya koyuyor.

Putin’in tıbbi ilgi ve uzun yaşam konusundaki yaklaşımının, gençlik yıllarında izlediği ve Nazi doktorlarının deneylerini konu alan bir Sovyet filminden etkilendiği iddia ediliyor. Söz konusu filmin, onun istihbarat servislerine yönelmesinde de etkili olduğu öne sürülüyor.

Ömrünü uzatmaya yönelik milyarlarca dolarlık projelere kaynak ayırdığı ve geçmişte doğada çekilen kaslı, dinç fotoğraflarla güçlü bir lider imajı sunduğu bilinen Putin hakkındaki sağlık spekülasyonları, titreyen elleri ve değişen yüz hatlarına ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası basında tartışılmayı sürdürüyor.