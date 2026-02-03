Ressam Bob Ross’un canlı yayında yaptığı 3 tablosu, 43 milyon liraya satıldı

1970 - 1980'li yıllarda televizyon tarihinin en sevilen figürlerinden biri olan ve 'Resim Sevinci' programıyla milyonlara resim yapmayı sevdiren Bob Ross, vefatından yıllar sonra bile konuşuluyor. Ross, ekran başında tamamladığı üç orijinal eseri, bir müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.

Kamu yayıncılığına dev bağış

Toplamda 1 milyon 270 bin dolara (Yaklaşık 43 milyon TL) satılan tabloların geliri, Bob Ross’un programlarının yayınlandığı ve gelişimine büyük katkı sağladığı kamu medya kuruluşlarına aktarıldı.

Milyonlarca seyircinin gözü önünde yaptı

Satışa sunulan tabloları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, Ross’un bu eserleri program çekimleri sırasında milyonlarca izleyicinin gözü önünde yapmış olması. Koleksiyonerler, sanatçının imzasını taşıyan bu parçaların sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda televizyon tarihinin birer parçası olduğunu vurguluyor.

Kamu medyası yetkilileri yaptıkları açıklamada; "Bob, hayatı boyunca paylaşmanın ve öğretmenin önemini vurguladı. Bugün onun mirasının, yine halka hizmet eden medya kanallarına destek olması bizler için tarif edilemez bir gurur" ifadelerine yer verdi.