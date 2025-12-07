Reyting Sonuçları 6 Aralık 2025 Cumartesi: Zirve değişmedi

Bu hafta sonu oldukça hareketli geçti. Diziler yine en çok izlenenlere damga vururken, MasterChef de canlı yayında final bölümüyle ekranlara geldi.

QMaç olmasına rağmen her haftanın en çok izlenen dizisi yine değişmedi. İşte dünün reyting sonuçları…

6 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

– Total: 1. Güller ve Günahlar (Kanal D), 2. Gönül Dağı (TRT 1), 3. Güller ve Günahlar – özet

– AB: 1. Güller ve Günahlar, 2. MasterChef Türkiye (TV8), 3. Ben Leman (NOW TV)

– ABC: 1. Güller ve Günahlar, 2. Gönül Dağı, 3. MasterChef Türkiye

Geçen haftaki reyting sonuçları (karşılaştırma)

– Total: 1. Güller ve Günahlar, 2. Gönül Dağı, 3. Güller ve Günahlar – özet

– AB: 1. Güller ve Günahlar, 2. Gönül Dağı, 3. Ben Leman

– ABC: 1. Güller ve Günahlar, 2. Gönül Dağı, 3. Güller ve Günahlar – özet

– Güller ve Günahlar, 6 Aralık 2025’te Total, AB ve ABC kategorilerinde zirvede yer aldı.

– Gönül Dağı, Total ve ABC’de ikinci sırayı korudu.

– MasterChef Türkiye, AB’de ikinci, ABC’de üçüncü sıradan listeye girdi.

– Ben Leman, AB’de üçüncü sırada yer bularak dikkat çekti.

Ne yayınlandı?

– TRT 1: Gönül Dağı

– Kanal D: Güller ve Günahlar

– ATV: Adalet Savaşı

– Star TV: M.Ö. 10.000 (film)

– NOW TV: Ben Leman

– Show TV: Güldür Güldür Show

– TV8: MasterChef Türkiye (final heyecanı)

Dünün reyting birincisi kim oldu?

– 6 Aralık 2025 Cumartesi’nin reyting birincisi, tüm kategorilerde “Güller ve Günahlar” olarak açıklandı.