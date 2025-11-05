  1. Ekonomim
Saçtan üretilen diş macunu, diş minesini yeniden oluşturabilir

İngiltere’deki King’s College London araştırmacıları, insan saçında bulunan keratin adlı proteinden üretilen bir diş macununun diş minesini yeniden oluşturabileceğini ve diş çürümelerini önleyebileceğini keşfetti.

Saçtan üretilen diş macunu, diş minesini yeniden oluşturabilir
Bilim insanlarına göre keratin, tıpkı saç, cilt ve yünde olduğu gibi diş minesinde de güçlü bir koruyucu tabaka oluşturabiliyor. Keratin, tükürükteki minerallerle etkileşime girerek doğal mine yapısını taklit eden kristal benzeri bir koruyucu katman meydana getiriyor.

Araştırmayı yürüten King’s College London’dan protez diş hekimi Dr. Sherif Elsharkawy, “Kemik veya saçtan farklı olarak diş minesi kendini yenileyemez; kaybolduğunda geri gelmez. Bu nedenle mineyi onarabilecek doğal bir yöntem bulmak diş hekimliği için büyük bir adım,” dedi.

Florür yerine tam koruma sağlayabilir

Mevcut florürlü diş macunları yalnızca mine kaybını yavaşlatabilirken, keratin bazlı tedavinin bu süreci tamamen durdurabildiği belirtildi.

Keratin, diş yüzeyinde yoğun bir mineral tabaka oluşturarak sinir uçlarını kapatıyor ve hassasiyeti azaltıyor.

Bu tedavi günlük kullanıma uygun bir diş macunu formunda ya da diş hekimleri tarafından uygulanabilecek özel bir jel olarak geliştirilebilecek. Bilim insanları, ürünün 2–3 yıl içinde halkın kullanımına sunulabileceğini öngörüyor.

Saç ve yünden geri dönüştürülebilen çevreci çözüm

Araştırmada, keratinin yünden elde edildiği ve uygulandığında diş yüzeyinde doğal mineyi andıran bir yapı oluşturduğu tespit edildi. Bu yapı zamanla kalsiyum ve fosfat iyonlarını çekerek dişin etrafında dayanıklı, koruyucu bir kaplama oluşturuyor.

Çalışmanın ilk yazarı Sara Gamea, “Keratin, hem sürdürülebilir bir kaynak hem de toksik plastik reçinelerin yerine geçebilecek çevreci bir alternatif sunuyor. Ayrıca dişle aynı renkte bir görünüm sağlayarak estetik açıdan da daha doğal bir sonuç veriyor,” dedi.

‘Bir saç teliyle başlayan devrim’

Araştırmacılar, bu teknolojinin biyoteknolojiyle diş hekimliğini birleştirerek “biyolojik olarak kendi kendini onaran” dişlerin önünü açabileceğini söylüyor.

Dr. Elsharkawy, “Biyoteknoloji çağında artık yalnızca semptomları tedavi etmiyor, vücudun kendi malzemeleriyle doğal işlevi geri kazandırıyoruz. Yakında, bir saç teli kadar basit bir şeyden daha güçlü ve sağlıklı dişler üretebiliriz” ifadelerini kullandı.

