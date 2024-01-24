Sadakatsiz dizisinin Nil’i Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum’un rol aldığı projeler neler?
Birçok film ve dizilerde oynayan Nazlı Bulum, Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Nil karakteri ile tanınmıştı. Peki, oyuncu Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum’un rol aldığı projeler neler? İşte detaylar…
Nazlı Bulum 23 Aralık 1992 İstanbul doğumludur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. 2009 Yılında katıldığı Yeni Metin, Yeni Tiyatro projesinin Liseli Gençler Oyun Yazıyor! atölyesi kapsamında Kişi Çevrimdışı ve PlastikSınır isimli iki kısa oyun yazdı. Uluslararası Leonardo Oyun Yazarlığı Müfredat ve Eğitimi Geliştirme Projesi’ne katıldı. 21.Saraybosna Film Festivali, Genç Yetenek Kampüsü’ne ve Berlinale (2017) Talent Campus'e seçildi ve oyunculuk stüdyolarına katıldı.
Nazlı Bulum’un yer aldığı projeler
Tiyatro oyunları
-Kral Lear
-Berlin Zamanı
-Zakir
- Köprüden Görünüş
TV dizisi
- Mahkum
-Sadakatsiz
-Kar (2017)
-Umuda Kelepçe Vurulmaz (2016-2017)
Kısa film
-Ground Level
-Cemre & Eda
-Günlerin Ardından
-Büyük İstanbul Depresyonu
Film
-Kaygı (2018)
Dijital platform dizisi
-Bartu Ben (2018)
-Yarım Kalan Aşklar (2020)