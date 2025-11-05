Sahipsizler 37. Bölüm Canlı İzle – 5 Kasım Çarşamba Star TV Son Bölüm Linki

Son dönemde birçok dizi hayatımıza girdi. Eşref Rüya, Bereketli Topraklar, Veliaht ve bazı yapımlar ilk bölümlerinden milyonları ekrana kilitlemeyi başardı. Sahipsizler dizisi de revaçta olan yapımlardan biri ve ilgi ile takip ediliyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, 5 Kasım Çarşamba 37. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Etkileyici hikayesinin yanı sıra, güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde olan Sahipsizler, son gelişmelerle sosyal medya ve arama motorlarında "Sahipsizler canlı izle", "Sahipsizler son bölüm izle" gibi aramalarda üst sıralara yükseldi.

Peki Sahipsizler son bölüm yayınlandı mı, nasıl izlenir? İşte Sahipsizler 37. bölüm izleme linki…

SAHİPSİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşinaklı yaşam mücadelesini anlatan Sahipsizler dizisi; Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım karakterlerinin hayata tutunmak için gösterdikleri direnişi gözler önünde seriyor. Dizi, Mardin'de doğan saf bir aşkın İstanbul'un zorlu koşullarıyla sınanmasını sağlayarak ve süreklie dayanışmanın, kardeşliğin ve umut dolu bir mücadelenin arttığını hatırlatıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

-Kevi'nin ölümüyle dengeler tamamen değişti. Devran, Mardin'den gelen destekle aşiret lideri olsa da, Hazar'ın intikamı için dönmeye karar vermesi herkesi tedirgin etti.

-Cemo'nun Melis'e yaptığı sürpriz evlilik teklifi ve Zeliha'nın Ayhan Hoca'nın kardeşiyle evlenip evlenmemekte kararsız kalma izleyicileri ekran başına kilitlendi.

-Haşmetler, mahallede büyüyen gerilimden sıklaştırılarak Devran ve ayrılmasını istiyor. Ancak Azize ve sahiplerinin "Burası babamızın evi!" Buna göre dirençlerini iki aile arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi.

SAHİPSİZLER CANLI VE SON BÖLÜM İZLE

Dizinin son bölümlerini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için "Sahipsizler canlı izle" ve "Sahipsizler son bölüm izleme" seçenekleri, Star TV'nin resmi yayın platformları ve dizi sayfası üzerinden yayınlanıyor. Dilerseniz Star TV internet sitesine gidip diziler arasında bulabilrsiniz.