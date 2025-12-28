Sahtekarlar 12 bölümde ne oldu, son bölüm donmadan hd izleme

NOW TV'nin sevilen ve fenomen dizilerinden biri haline gelen Sahtekarlar, her hafta yeni bölümleryile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dikkat çeken hikayesi, iddialı oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizi, son bölümüyle de nefes kesti.

Peki Sahtekarlar son bölüm nasıl izlenir, 12. bölümde neler oldu; hd ve donmadan izlemenin yolları.

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeni bölümde Bakizade markası, kan parası skandalının etkilerini atlatamadan zincirleme bir zehirlenme vakasıyla karşı karşıya kalıyor. Mağdur sayısının hızla artması, Ertan ve Asya’yı bir komplonun izini sürmeye itiyor. Bu olay, Ertan ve kardeşlerini aralarındaki tüm uçurumlara rağmen ilk kez aynı safta buluşturma ihtimalini doğuruyor. Öte yandan Taha, Asya’nın uyarısını dikkate alarak Simla’dan ayrılma kararı alsa da bu seçim Simla'nın gizli bir gerçekle yüzleşmesine zemin hazırlıyor.

Geçtiğimiz hafta Ertan, ailesiyle ilk kez bu kadar yakın temas kurmanın şaşkınlığını yaşarken, Kadir’in ölümüne dair gelen kritik bir ipucu tüm dengeleri değiştirdi. Asya ve Ertan, Kadir’in ölümünün izini sürerken; Simla ise Asya’nın gerçek kimliğini ve aileye yaklaşma nedenini sorgulamaya başladı. İrem’in Samet’e böbreğini vermek için ameliyata girmesi ve Eymir ile Feray arasındaki derinleşen uçurum, hikayeyi geri dönüşü olmayan bir yola soktu.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

-Sahtekarlar 12. bölüm full HD nereden izlenir? Dizinin tüm bölümleri resmi yayıncı kuruluş olan NOW TV’nin internet sitesi ve dijital platformları üzerinden full HD kalitesinde izlenebilir.

-Ertan diziden ayrılacak mı? Dizinin 12. bölümünde Ertan gözaltına alınsa da Asya’nın masumiyetini kanıtlamak için verdiği mücadele hikayenin ana odağını oluşturmaktadır; ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

-Sahtekarlar dizisinin konusu nedir? Dizi, başarılı bir avukat olan Ertan'ın, zengin iş insanı Hidayet'in davasını kazanmak için sahtekarlık uzmanı Reyhan'dan (Asya) yardım istemesiyle başlayan tehlikeli oyunları ve sırlar üzerine kurulu hayatları anlatmaktadır.