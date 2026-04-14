SAMSİAD İş dünyası ile öğrencileri buluşturdu

SAMSİAD ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Liderlik ve Deneyim Programı" kapsamında Samsun iş dünyasının önde gelen isimleri ile üniversite öğrencileri bir araya geldi. Programa Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Soruç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cumhur Türk, Dr. Öğr. Üyesi Engin Baytürk, Öğr. Gör. Müberra Genç ve Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Peker Akman katıldı.

Samsun Valiliği ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin de katılımıyla North Point Hotel’de düzenlenen ve programda devlet- akademi- sanayi iş birliğinin temelleri atıldı. Her öğrenci bir firma patronu ile eşleşerek tecrübesinden faydalandı. Yapılan program ile ayrıca ile ayrıca öğrencilerin liderlik, kriz yönetimi, iletişim becerileri ve kurumsal kültür gibi alanlarda doğrudan deneyim kazanmaları sağlanacak.

Program açılışında konuşan SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, “Bugün burada yaptığımız bu ilk buluşma ile gençlerimize sadece fabrika kapılarını değil, bir liderin dünyasını açıyoruz. Samsun Valimiz Orhan Tavlı ve TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun da mentor olarak yer alması, projemizin kurumsal temsil gücünü ve toplumsal katma değer vizyonunu en üst seviyeye taşımıştır. Amacımız, kurucu patronlarımızın görgü, hitabet ve sorun çözme yeteneğini gençlerimize miras bırakmaktır. Gelecek yıl bu vizyoner yapıyı daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.