SAMSİAD üyeleri geleneksel iftarda buluştu

SAMSİAD üyesi Büyük Anadolu Hastanesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7.'si düzenlenen geleneksel iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Bölgesel iş birliği ve dayanışmanın öne çıktığı geceye; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Türk Kızılay Samsun Başkanı Onur Çoban, OKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kariyer Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve iş insanları katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdürü İsmail Şen, 7.'sini gerçekleştirdikleri iftar buluşmasının köklü bir geleneğe dönüştüğünü vurguladı. Ardından söz alan SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, birlik ve beraberliğin altını çizdiği konuşmasında " Şehrimizin temel yapı taşları olan Üniversitemiz, Kalkınma Ajansımız ve Kızılay’ımız ile aynı sofrada bir araya gelmekten onur duyuyoruz. Birlikteliğimiz, Samsun'un en büyük gücüdür" dedi.

OKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu, iş dünyası için büyük önem taşıyan ve Samsun'a özel olarak sunulan yeni yatırım teşvikleri hakkında sanayicileri bilgilendirirken OMÜ Kariyer Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ta 8-9 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) hakkında bilgilendirme yaptı.