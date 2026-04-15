Şansın böylesi: 100 Euro'luk çekilişten 1 milyon Euro'luk Picasso tablosu kazandı

Mühendis ve sanat meraklısı Ari Hodara, Paris'teki Christie's müzayede evinden gelen görüntülü aramayı yanıtladığında kazananın kendisi olduğunu öğrendi.

Şaka sandı, inanamadı

İspanyol ustanın 1941 tarihli eserine sahip olduğu söylendiğinde Hodara, "Bunun bir şaka olmadığını nereden bileyim?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Organizasyon yetkilileri, her biri 100 Euro'dan satılan biletlere dünya genelinde 120 binden fazla kişinin ilgi gösterdiğini bildirdi. Çekilişten elde edilen yaklaşık 11 milyon Euro, Alzheimer araştırmaları için kullanılacak.

Ödül: Dora Maar portresi

2013 yılından bu yana düzenlenen "100 Euro'ya 1 Picasso" çekilişinin bu yılki ödülü, Picasso'nun imzası niteliğindeki tarzıyla resmettiği "Tête de Femme" (Kadın Başı) adlı eser oldu.

Kağıt üzerine guaj boya ile yapılan portrede, sanatçının partneri ve ilham perisi olan sürrealist sanatçı Dora Maar tasvir ediliyor.

Şanslı biletin sahibi Hodara, çekilişe şans eseri rastladığını ve hafta sonu bilet aldığını belirtti. Hodara, "Böyle bir şeye girdiğinizde kazanmayı beklemezsiniz. Resim sanatıyla çok ilgiliyim, bu benim için harika bir haber" dedi.

Çekilişi, Picasso'nun ailesi ve vakfının desteğiyle Fransız gazeteci Peri Cochin organize etti. Cochin, biletlerin onlarca ülkede satılmasına rağmen kazananın Paris'te yaşıyor olmasının teslimat sürecini kolaylaştıracağını belirtti.

Elde edilen gelirin 1 milyon Euro'su tablonun sahibi olan Opera Gallery'ye verilirken, kalan tüm tutar Fransa Alzheimer Araştırma Vakfı'na bağışlanacak.

Vakıf Başkanı Olivier de Ladoucette, bu girişimin bir gün Alzheimer'ın sadece kötü bir anı olarak kalması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Daha önceki çekilişlerde ödüller, Lübnan'daki antik Sur şehrinin korunması ve Afrika'daki çeşitli sanitasyon projeleri için kullanılmıştı.