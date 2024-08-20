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Sarıgöl’de 70 kilogramlık balkabakları görenleri şaşırtıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2 dekarlık alanda balkabağı eken üretici her biri 30-70 kilogram arasında gelen balkabaklarını üzüm festivalinde sergilemeyi planlıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Sarıgöl’de 70 kilogramlık balkabakları görenleri şaşırtıyor
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Alemşahlı Mahallesinde çiftçilik yapan Mehmet Kahveci iki dekarlık tarlasında eşe dosta vermek için balkabağı yetiştirdi. Tamamı yerli tohumdan olan ve bir tanesi ortalama 30-70 kilogram arasında gelen balkabakları canlı turuncu renkleriyle herkesin ilgisini çekiyor.

"Bağbozumu ve üzüm festivalinde sergilemeyi düşünüyorum"

Balkabaklarının bol suya ihtiyacı olduğunu ve devamlı sulama yaptığını ifade eden Mehmet Kahveci, "Bu yıl iki dekarlık alana bir yerden temin ettiğim balkabağı ektim. Kabaklar suyu sever. Aşırı sıcaklara rağmen geceleri suyunu eksik etmedim. Verimi güzel oldu. Balkabaklarını konu komşulara, eşe dosta ikram etmek için yetiştirdim. Balkabaklarını eylül ayında yapılacak olan bağbozumu ve üzüm festivalinde sergilemeyi düşünüyorum." dedi.

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