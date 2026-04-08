Sebahattin Arslantürk’e sevenlerinden duygusal veda

Fındık sektöründe uzun yıllar boyunca aktif rol üstlenen ve bölgenin en büyük ihracatçılarından biri olarak bilinen Arslantürk ’ün vefatı başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nde iş dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

Arslantürk, fındık sektöründeki bilgi birikimi ve tecrübesiyle tanınan ve bölge ekonomisine sağladığı katkılarla öne çıkan isim olan ve Trabzon Ticaret Borsası bünyesinde meclis başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunan, Ulusal Fındık Konseyi’nde de başkanlık yapan Arslantürk için bazı Oda- Borsa Başkanları ve iş insanları şunları söylediler:

Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi;

Sektörde aktif bilgili donanımlı bir insandı. Ayrıca bizimde İstişare Kurumuzda bulunuyordu. Sanayici bir kişilik karakter olarak çok iyi bir insandı acımız ve kaybımız büyük.

Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu;

Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Çok iyi bir dostumuzdu. Geçtiğimiz günlerde de hastanede yanında idim. Sektör için daima ortada olan ve bildiğini söyleyen bir kişilikti. Yani akil bir insandı. Bizler için çok büyük bir kayıp oldu.

Uluslararası Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak;

Vefatı ile içimizden bir şeyler koptu. Yeri dolmayacak çok iyi bir dosttu ve arkadaşı kaybettik. Duygularımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Acımız büyük. Sektörde de herkesle çok iyi ilişkileri olan bir insandı. Mekanı cennet olsun.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan;

Borsa’da kendisiyle birlikte çalıştık, güzel şeyler yaptık. Bu gidişi ile bizleri çok üzdü. Çok naif ve kibar kişilikti. Tarımda geliştirdiği projeleriyle Trabzon’da bir farkındalık oluşturdu. Yeri kolay kolay doldurulamaz.

Poyraz Fındık Yön Kur. Başkanı Mustafa Poyraz;

Camiamızda çok kıymetli ve dürüst bir arkadaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kendisiyle birlikte de çalıştım. Çok dolu bir insandı. Büyük bir arkadaşımızı kaybettik.

Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu;

Kendisi birlikte çalışma yaptığım çok kıymetli ağabeyimdi. Fındığı bilen iyi etüt eden, bu işe gönül vermiş duayen bir fındıkçıydı. Fındık camiası çok değerli bir insanı kaybetti hepimizin başı sağolsun.

Durak Fındık Kadir Durak;

Fındık sektörü önemli bir kişiliğini kaybetti. Birlikte çalıştığımız sürekli görüştüğümüz bir insandı. Acımız ve kaybımız çok büyük. Kelimeler yetersiz kalıyor gerçekten çok kıymetli bir abimizi, dostumuzu, arkadaşımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük;

Ailesinin, sevenlerinin ve fındık camiamızın başı sağolsun. Fındık camiasında çalışan mesaisinin tamamını bu ürüne veren bir arkadaşımızdı. Fındık üzerine ciddi çalışmaları vardı. Kendisiyle Ulusal Fındık Konseyinde birlikte çalıştık. Fındığı dünya ya hep daha iyi fiyatlara satabilme ve daha ucuz fındık üretme çabasındaydı. Bu sektöre çok şey kazandırdı. Kendisine rahmet diliyoruz.

Gazeteci Yazar Murat Taşkın;

Türkiye’de üreticiden, tüketiciye kadar ticaret ehlinden ihracatçıya kadar fındıktan söz edecek olursak her aşamasında yer alan ender insanlardan birisiydi. Hem üretici hem ticaretçi hem de ihracatçı yanı vardı. Bu özeliği ile sektörde bütün kuruluşlarla görev aldı. Sektörü çok iyi bilen, iyi tahlil eden ve kimsenin kalbini kırmayan herkese yardımcı olmaya çalışan bir insandı. Acımız büyük.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım;

Fındık sektörüne çok ciddi katkıları olan insandı Çok sevilen ve çok da takip edilen sektörün önemli bir figürüydü. Benim de her zaman görüştüğüm naif, gördüğünü söyleyen takdir ettiğim insanlardan birisi idi. Kaybı ile gerçekten çok üzüldüm.

İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği eski Başkanı Ali Haydar;

Fındık camiasının en güzel insanlarından birisi. Birikimi, yeteneği, girişimciliği ile sektörümüze büyük katkısı olmuştur. İhracatımızın artmasında büyük katkısı olmuştur. Kendisi ile her zaman bir bütün olarak çalıştık. Tüm Arslantürk ailesinin, tüm sektörün ve hepimizin başı sağolsun. Çok büyük bir değerimizi kaybettik. Kendisini her zaman gururla anacağız.

Karadeniz İhracatçılar Birliği Halil Ak (Gaffaro) ;

Sebahattin bey kıymetli bir arkadaşımızdı. Sektör için üreticilerin hem üretimin hem ticaretinin her alanında kaygısını hisseden sıkıntılarını yüreğinde hisseden her zaman çözüm ve çözüme matuf konuları birbirimizle paylaştığımız çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Vefatı ile kalbimizi son derece üzdü. Hastalığı esnasında bile enerjisini ümidini koparmadan devam eden bir arkadaşımızdı. Hepimizin başı sağolsun