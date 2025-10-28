  1. Ekonomim
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki tadım menüsünün fiyatı tartışma yarattı

MasterChef Türkiye’nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya’nın Ankara’da açtığı yeni restoranı Alaz, hem menüsündeki lezzetlerle hem de fiyatlarıyla gündem oldu. “Fine dining” konseptiyle kısa sürede ilgi gören restoran, sunduğu gastronomi deneyiminin yanı sıra yüksek fiyatlarıyla da sosyal medyada tartışma yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan adisyon, binlerce kişi tarafından görüntülendi. Paylaşıma göre iki kişilik tadım menüsü, bir şişe alkollü içecek ve suyla birlikte toplam hesap 12 bin 250 TL idi.  Bu paylaşım sonrası restoranın fiyat politikası sosyal medyada da tartışma yarattı. Sadece tadım menüsünün fiyatı ise paylaşılan adisyonda kişi başı için 4 bin 500 TL olarak görüldü.

Tadım menüsünde yer alan lezzetlerin içinde ise somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, damla sakızlı ahtapot ve lavanta aromalı tatlı gibi yiyecekler yer alıyor.

Gelen hesap kullanıcıları ikiye böldü. Bazı sosyal medya yorumcuları, “Lezzet bir sanatsa, fiyatı da ona yakışır” sözleriyle ünlü şefi savunurken, bazıları ise “Tadımlık menüye bu fiyat ödenmez” diyerek yüksek hesaba tepki gösterdi.

