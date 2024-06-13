Şef Somer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı

Deniz Akkaya ve 15 yaşındaki kızının karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.Bakanlık, Akkaya’nın kızını koruma altına almıştı. Deniz Akkaya ile bu kez şef Somer Sivrioğlu adliyelik oldu.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Sivrioğlu, sosyal medya üzerinden kendisini hedef alarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı ve kara kampanya yürüttüğü gerekçesiyle Deniz Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı.

Somer Sivrioğlu dilekçesinde Deniz Akkaya’nın uyguladığı şiddet nedeniyle devlet korumasına alınan kızının bulunduğu çocuk evini ziyaret ettiğini, oradaki tüm çocuklara moral verdiğini belirterek, bunu öğrenen Akkaya’nın kendisine ağır hakaretler ettiğini ve iftiralarda bulunduğunu iddia etti.