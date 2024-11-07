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Şehrin üstünde asılı duran helikopter merak uyandırdı, gerçek sonradan anlaşıldı

Kocaeli'nde sabah saatlerinde kentin çeşitli noktalarında dakikalarca asılı duran helikopter merak uyandırdı.

Haber Merkezi
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Şehrin üstünde asılı duran helikopter merak uyandırdı, gerçek sonradan anlaşıldı
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Kocaeli'nde vatandaşlar güne helikopter sesleri ile uyandı. Kentin farklı bölgelerinde dakikalarca asılı kalan helikopterin ne yaptığını merak eden vatandaşlar telefonlara sarılarak o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Helikopterin TEİAŞ'a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

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