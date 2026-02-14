Sevgililer Günü’nü enflasyon vurdu: Evlilik teklifi uzak, kahve içmek pahalı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Sevgililer Günü’nün maliyeti son 11 yılda “dramatik” bir şekilde arttı. Genç bir üniversiteli çiftin kahve içip fast food yemesi ya da tek taşla Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmek isteyen bir asgari ücretlinin romantik harcamaları bütçeyi aştı.

Üniversiteli için randevu pahalı

2015 yılında bir üniversite öğrencisi KYK bursuyla sevgilisine rahatça Big Mac ve kahve ısmarlayabilirken, 2026’da tablo çok başka oldu.

2015’te 330 TL olan KYK burs alan bir öğrenci, 53 adet Americano ya da 49 latte içebiliyorken, 20 de Big Mac alabiliyordu.

2020’de burs 550 TL’ye çıkarken, alım gücünde sınırlı da olsa gerilemeyle Americano sayısı 50’ye, latte sayısı 48’e ve Big Mac sayısı da 18’e geriledi.

2026’da ise tablo bambaşka oldu. Gençlerin flört süreçlerinin maliyeti daha da yükseldi. 4.000 TL burs alan bir öğrencinin alabileceği Americano sayısı 22’ye, latte sayısı 19’a ve Big Mac sayısı da 10’a düştü.

KYK bursu lisans öğrencisi için 2015’ten 2026’ya 12 kat artarken, Americano fiyatı yaklaşık 29 kat, latte fiyatı 31 kat ve Big Mac fiyatıysa 25 kat arttı.

Asgari ücretli için evlilik teklif etmek zor

Sevgililer Günü’nün sembollerinden kabul edilen tek taş yüzük de enflasyondan payını aldı.

2015’te ortalama bir pırlanta yüzük fiyatı 1.850 TL olurken, 2026’da bu rakam 41.700 TL’ye kadar yükseldi. Asgari ücret aynı dönemde 1.201 TL’den 28.075 TL’ye çıkarken, yüzüğün asgari ücrete oranı da dikkat çekici oldu.

2015’te bir pırlanta yüzük yaklaşık 1,54 asgari ücret seviyesindeyken, 2020’de bu oran 1,93’e çıkarak alması daha da zorlaştı. 2026’da ise oran 1,49 asgari ücret seviyesine geriledi.

Yüzük fiyatları yüksek kalsa da asgari ücretteki artışın son yıllarda tek taş karşısında satın alma gücünde sınırlı bir toparlanma sağladığını gösterdi.

Harcamalar artıyor, seçenekler daralıyor

Veriler, son 10 yılda gelir artışının fiyat artışlarının gerisinde kaldığını gösterirken, özellikle öğrenciler için flört etmenin maliyeti belirgin şekilde yükseldi. Asgari ücretliler için de hediye ya da evlilik ciddi maliyetler içeriyor.

Bu tablo gençlerin harcama tercihlerinde değişime yol açarken, diğer yandan da ilişkilere bakışı da etkiliyor.