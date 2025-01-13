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Soğuk hava etkisiyle vatandaşlar aktarlara akın ediyor!

Van’da soğuk havaların etkisiyle vatandaşlar, bağışıklıklarını güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak için aktarlardaki doğal ürünlere yöneliyor. Özellikle, özellikle ıhlamur, zencefil, adaçayı ve kuşburnu gibi bitkiler tercih ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
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Soğuk hava etkisiyle vatandaşlar aktarlara akın ediyor!
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Havaların soğumasıyla birlikte aktarlara yoğun talep oluştu. Vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadele etmek için özellikle ıhlamur, zencefil, adaçayı ve kuşburnu gibi bitkilere yöneliyor. Bu ürünler, kış aylarının en çok tercih edilen doğal çözümleri arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte aktarlarda yaşanan hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Soğuk havalarda aktarlarda yoğunluk arttı

Hakan Ertaş isimli aktar, soğuk havalarda yoğunluklarının arttığını belirtti. Genelde soğuk algınlığı geçirenlerin kendilerine geldiklerini ifade eden Ertaş, “Genelde soğuk algınlığı geçirenler bize geliyor. Biz de müşterilerimize, bitkisel ürünleri hasta olmadan önce kullanmalarını öneriyoruz. Önceden kullanıldığında hastalıklar daha hafif atlatılabilir. Ancak genellikle insanlar hasta olduktan sonra geliyorlar. O yüzden hastaneye gitmeden önce bize uğramalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Öte yandan uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerken, doğal ürünlerin bilinçli ve ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

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