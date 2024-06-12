Şok iddia: Hacı Sabancı'dan babalık davası açıklaması

DENSA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Sabancı ile dünyaevine girmişti. Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olan Sabancı'nın, başka bir kadından oğlu olduğu iddiası gündeme geldi.

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu Uzay'ın dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı.

F. D., mahkemeden Uzay D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etti.

Gündeme bomba gibi düşen 'babalık davası' iddiasına Hacı Sabancı'dan açıklama geldi. Sabancı, hakkındaki iddialara avukatı aracılığı ile cevap verdi.

"Ne ilktir ne de son olacaktır"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı, avukatının açıklamasını yayınladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır.

Şüphesiz bu tür iddialar ve iftiralar toplumumuz tarafından tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.

Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır."