Son 10 yılda emeklilerin bayram harçlığı ödeme gücü nasıl değişti?

Bayramlar, büyüklerin en sevdiği görüşme zamanları olurken, küçükler için de para kazanmanın en önemli yöntemidir. Bir yandan da finansal okuryazarlığın ilk adımlarındandır.

Son yıllarda enflasyonla eriyen alım gücü hem büyükleri hem küçükleri zorluyor. Özellikle emeklilerin maaşlarının hayat pahalılığı karşısında giderek erimesi; bayramlarda torunlara karşı harçlık seviyelerini düşünmelerine yol açıyor.

10 yıl önce en büyük banknot olan 200 TL harçlık veren bir nine ya da dede, günümüzde enflasyonla artırılmış harçlık verme gücünü koruyabiliyor mu?

200 TL’lik harçlık enflasyonla nasıl değişti?

200 TL harçlık 2015 yılında büyük para olsa da o dönemin de 2025’in de en büyük banknotu olma özelliğini koruyor.

2015’te 200 TL’nin alım gücünün karşılığı günümüzde (2025 Şubat enflasyonu ile hesaplandığında) 2.246 TL ediyor.

2015’te toruna 200 TL bayram harçlığı veren bir emeklinin, harçlık gücünü koruyabilmesi için günümüzde yaklaşık 11 adet 200 TL’lik banknot ve yanında da 2 adet 20 TL ile bulursa 5 TL’lik banknot ve 1 TL’lik madeni para ile ödeme yapması gerekiyor.

Emekli maaşları nasıl değişti?

2015’te en düşük emekli maaşı 1.065,20 TL olurken, günümüzde en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak ödeniyor.

10 yılda emekli maaşlarındaki artış yüzde 1258 oranında olurken, enflasyonla 200 TL’nin alım gücü ise yüzde 1023 oranında değişiyor.

Emekli maaşlarının “harçlık gücü”

2015 yılında en düşük emekli maaşıyla 200 TL’lik bayram harçlığını en fazla 5 toruna ödeyebilen bir emekli 2025’te enflasyonla hesaplanarak artış gösteren bayram harçlığı olan 2.246 TL’den 6 adet ödeyebiliyor.

Bayramların her yıl Hicri Takvime göre 10 gün erken olmasıyla 10 yılda temmuz ayından mart ayı sonuna gelen Ramazan Bayramı’nda bir emekli 2022 yılında “harçlık gücünde” 4 harçlıkla dip yaparken, 2023’te ise maaşlardaki hızlı artışla 7 “harçlık gücüne” çıkıyor.

Yine de son 10 yılda ortalamada 6 harçlık ödeme gücünün sabit kaldığı dikkat çekiyor.