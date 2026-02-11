Son dönemde popüler oldu; Özel araçla 3 kişinin uçak bileti parasına umre yapılıyor!

Umre paketlerinin 150 bin lirayı aşması, ziyaretçileri alternatif yollara itti. Son dönemde popülerleşen özel araçla yolculuk, maliyeti 60 bin liraya kadar düşürse de beraberinde ciddi riskler getiriyor.

Yakıt ve konaklamadan tasarruf sağlayan bu yöntem sınır kapılarındaki prosedürler, uzun yol yorgunluğu ve vize detaylarıyla tam bir sabır sınavına dönüşüyor.

UMREYE ÖZEL ARAÇLA GİTMEK 60.000 TL Mİ?

Ekonomik bir rota arayan maceraseverler için cazip, ancak hazırlıksız çıkanlar için oldukça meşakkatli olabiliyor. Chat GPT ile Gemini yapay zeka destekli hazırlanan ve ekonomim.com’da derlenen hesaplamaya göre ortalama maliyetler ve hesaplamalar şu şekilde:

2026 Şubat itibarıyla 1 Suudi Arabistan Riyali (SAR) yaklaşık 11,60 – 11,67 TL ediyor.

Yol Masrafı (Yakıt) - Mesafe

İstanbul → Mekke yaklaşık 3.000 – 3.300 km tek yön (ortalama 3.150 km).

Gidiş-dönüş toplam mesafe: yaklaşık 6.300 km.

Yakıt Tüketimi ve Maliyet (Ortalama)

Burada ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 8 litre olarak alıyoruz; gerçek değer aracın motoruna göre değişir ama çoğu binek araç için makul bir ortalamadır.

6.300 km / 100 × 8 = 504 litre toplam yakıt

Suudi Arabistan’da benzin fiyatı yaklaşık 2,18–2,33 SAR / litre (yaklaşık 2,33 SAR/L)

Basit yakıt maliyeti hesabı (SAR):

504 L × 2,30 SAR ≈ 1.160 SAR (yuvarlak)

Basit yakıt maliyeti hesabı (TL):

≈ 1.160 × 11,6 ≈ ~13.500 TL (yaklaşık)

Giriş – Vize – Evrak Masrafları

Umre Vizesi

Suudi Arabistan Umre vizesi ücretleri her yıl değişir ve genelde tur paketlerinde dahil olur.

Bireysel başvuru halinde ücret, hizmet bedeli, aracıyla giriş izin ücretleri olarak 500 – 1.200 SAR civarında olabilir (yaklaşık tahmini).

TL olarak:

500 – 1.200 SAR → 5.800 – 14.000 TL

Araç Giriş & Sigorta

Suudi Arabistan’a geçiş için yeşil kart/uluslararası sigorta veya özel izin gerekebilir.

Bu tip sigorta maliyetleri ve sınır geçiş işlemleri 200 – 800 TL civarında olabilir (yaklaşık).

Konaklama

Mekke’de otel fiyatları konuma ve sezona göre çok değişir.

– Ekonomik oteller: 300 – 700 SAR / gece (yaklaşık 3.500 – 8.000 TL)

– Orta / iyi oteller: 700 – 1.500 SAR / gece (yaklaşık 8.000 – 17.000 TL)

Örnek olarak 5 gecelik ortalama konaklama:

5 × 600 SAR ≈ 3.000 SAR → 35.000 TL

Yeme-İçme & Günlük Giderler

Mekke/Medine’de günlük yemek ve içecek gibi harcamalar kişi başı ortalama:

100 – 200 SAR / gün → yaklaşık 1.160 – 2.300 TL / gün

Örnek 5 gün: 6.000 – 11.500 TL

Yapılan hesabın ortalaması şu şekilde.

Yakıt (gidiş-dönüş) 504 L ~13.500 TL

Vize & Sınır işlemleri – 5.800 – 14.000 TL

Araç sigorta & evrak – 200 – 800 TL

Konaklama (5 gece) – 35.000 TL

Yemek & kişisel (5 gün) – 6.000 – 11.500 TL

Toplam (ortalama) – 60.000 – 75.000 TL

NOT: Haberde yer alan bilgiler referans teşkil etmemektedir. Güncel kur ve gelişmelere göre hesaplamalar farklılık gösterebilir. Haberimizde yer alan hesaplama bilgilendirme amaçlıdır ve 1 kişinin yolculuğu hesaplanarak hazırlanmıştır.

Derleme: ekonomim.com * Mücahit Dere