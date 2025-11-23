Şoray Uzun kimdir? Şoray Uzun kaç yaşında, nereli? soruları Şoray Uzun’un spor yorumcuları hakkındaki eleştirileriyle yeniden gündem oldu. TRT’deki programlarıyla gündeme gelen Uzun hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

ŞORAY UZUN KİMDİR?

9 Haziran 1967 tarihinde Bulgaristan’ın Razgrad kentinde dünyaya gelen Şoray Uzun, Türkiye’de hem televizyon programcılığı hem de oyunculukla adından söz ettiren çok yönlü bir sanatçıdır. Ailesi, genç yaşta Türkiye’ye göç etmiş; Uzun’un çocukluğu Adana’da başlamış, ortaokulu ise İstanbul’da tamamlanmıştır.

Eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümü’nde sürdüren Uzun, aynı bölümde yüksek lisans da yapmıştır.

Kariyerine gazetecilikle başlayan sanatçı, bir dönem Hürriyet gazetesinde polis muhabiri olarak çalışmış, daha sonra televizyon sektörüne yönelmiştir.

Televizyon dünyasında tanınmasını sağlayan rollerden biri, TRT 1 kanalında yayınlanan nostaljik dizi “Seksenler”deki Ahmet karakteridir.

Uzun, bunun dışında “Kaygısızlar”, “Baskül Ailesi”, “Mahallenin Muhtarları” gibi birçok dizide de izleyiciyle buluşmuştur.

ŞORAY UZUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Program sunuculuğu alanında da aktif olan Şoray Uzun, “Şoray Uzun Yolda” adlı gezi programıyla uzun yıllar ekranda kaldı.

2013 yılında TRT 1’de yayınlanan bilgi yarışması “Cevap Soruda”yı sunmuş, 2014’te ATV ekranlarında yayınlanan “7 de 7” programının da sunuculuğunu üstlenmiştir.

Sinema dünyasında da iz bırakmış bir sanatçı olan Uzun, “Yalnızlık Bir Şarkıdır” (1987), “Salıncakta Üç Kişi” (1988), “Denize Hançer Düştü” (1992), “İstanbul 24 Saat” (1996) ve “Cumhuriyet” (1998) gibi filmlerde rol almıştır.

Ayrıca, 1996 yılında “Süt Kardeşler” dizisinde senaristlik ve yönetmenlik yaparak farklı bir boyut kazanmıştır.

Kariyerinin yanı sıra akademik dünyaya katkı da veren Şoray Uzun, 2013–2014 öğretim yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Sinema ve TV’de Yapım” dersi vermiştir.

Özel hayatında ise 1990’lardan bu yana Elçin Uzun ile evli olan Şoray Uzun’un iki oğlu bulunuyor.