Sosyal ve ekonomik kalkınma için kadınların güçlenmesi gerekiyor

OGGUSTO tarafından düzenlenen IŞILDAYANLAR Konferansı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmak, çözümler sunmak ve ilham vermek misyonuyla bu konuyu benimseyen konuşmacıları sahneye taşıyor. Geçen yıl ışıldayan kadınların güçlü ve azimli olduklarında neleri başarabildiklerini gözler önüne seren konferans, bu yıl daha büyük, daha kapsamlı ve daha sorgulayıcı bir yaklaşımla yoluna devam ediyor. Böylece daha fazla kadının ışıldamasına ve toplumda köklü bir dönüşüme hizmet etmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kritik önem taşıyan bu alanda yeni hikayelerin ve yol haritalarının paylaşılacağı konferans, https://www.isildayanlar.com/ üzerinden çevrimiçi olarak ücretsiz izlenebilecek.

OGGUSTO Kurucusu Özlem Güsar konferans ile ilgili “Kadınların güçlenmesi, ışıldaması ve ışıldatması için hepimize düşen sorumluluk büyük. Kadının sosyal ve ekonomik olarak geride kaldığı veya yok sayıldığı araştırmalarla ispatlı bir gerçek. Bu durumu tersine çevirmek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık ve bilinç yaratmak üzere IŞILDAYANLAR Konferansı’nı düzenliyoruz. Sorunları tekrarlamak yerine çözümleri sergileyecek, zihinleri ve davranışları değiştirecek, ilham ve umut verecek, kadınlara güven kazandıracak, ‘ben de yapabilirim’ duygusu aşılayacak, markaları bu yönde desteklemeye teşvik edecek bir platform yaratmayı hedefliyoruz. Bu yıl konferansta Zenna tarafından bu konuya özel gerçekleştirilen bir araştırmayı da paylaşacağız” dedi ve ekledi; “Mayıs 2022’de gerçekleşen ilk konferansta 50’ye yakın konuşmacı, 600’ü aşkın davetli ve 10 binden fazla canlı yayın izleyicisi ile bir dönüşüm dalgası yaratmıştık. Bu yıl hedeflerimizi daha da büyütüyoruz”.

Sahnede eşitlik için IŞILDAYANLAR olacak

IŞILDAYANLAR Konferansı sahnesinde Türkiye’nin ışıldayan kadınlarından, oyuncu Demet Akbağ, kuzey kanalını yüzerek geçen Türkiye'nin ilk kadın yüzücüsü Aysu Türkoğlu, sanatçı Karsu, yemek yazarı Refika Birgül, milli sporcular Meryem Boz, Ayşe Begüm Onbaşı ve Sümeyye Boyacı gibi başarılı isimler ilham, umut ve güven dolu hikayelerini ve deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca oyuncu ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, Kadınların Elinden Platformu Başkanı Alp Dumrul da Işıldayan kadınlarla birlikte yürümenin yarattığı değeri gözler önüne serecek.

Masters of Ceremony olarak Yekta Kopan ve Burcu Hakyemez’in yöneteceği etkinlikte, Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Ateş, Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, L’oreal Türkiye Lüks Divizyon Genel Müdürü Ufuk Batur gibi iş dünyasının önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak.

Konferans, stratejik ortaklıklarla ve güç birliği ile gerçekleşiyor

OGGUSTO liderliğinde düzenlenen IŞILDAYANLAR Konferansı, kadınların sürdürülebilir gelişimini misyon olarak benimseyen sivil toplum kuruluşlarının stratejik ortaklığında gerçekleşiyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Yeniden Antakya Platformu, Yeniden işbaşı Yapan Kadınlar Platformu’nun (Yeniden Biz Vakfı) konferansa değer katıyor.

Jules Verne, ÜNİTE Edelman, 360+ Media Interactive ve Zenna’nın çözüm ortağı olarak katkı sağladığı konferansı toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu sahiplenen ve değer üreten markalar destekliyor. She’s Mercedes Platformu, Mastercard, Denizbank, Lancome, Yıldız Entegre, Urban Care, Shell, WE’re the Walkers, Kale Grubu, Superfresh, Vestel, Lipozone, ArkSigner konferansa katkı sunuyor. Bahçıvan, Ara Collection, Harem Chocolate, Jumbo ve LifeClub destekleyenler arasında bulunuyor.

IŞILDAYANLAR, sosyal etki yaratırken çevreyi koruyor

IŞILDAYANLAR Konferansı’nın etkisini büyütmek için konferansı takiben 20 genç kadına Wtech tarafından verilen Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi sağlanacak. Değerli sanatçı Mehmet Sinan Kuran tarafından tasarlanan bir eserin eşarba dönüştürülmesi ve satışıyla elde edilen gelir Yeniden Biz Vakfı’na bağışlanacak. IŞILDAYANLAR Konferansı’nın bu yıl da karbon nötr olması için belirlenecek tutar, TEMA’nın 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı’na bağışlanacak.

Geçen yıl da benzer şekilde 20 genç kadın Wtech tarafından Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi almıştı. Değerli sanatçı Ali Atmaca’nın Kırmızı Resim eseri Vakko tarafından ipek eşarplar olarak üretilmiş, geliri KAGİDER ile oluşturulan IŞILDAYANLAR Fonu’na aktarılmıştı. Ayrıca, konferansın organizasyonundan kaynaklanan emisyon karşılığında doğaya 60 fidan kazandırılmış ve 40 yunus evlat edinilmişti.