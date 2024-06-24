Sosyetede panik: Suç makinesi hizmetçi sahte belgeyle kandırdı, mücevherleri çaldı!
Yeme-içme sektörünün ünlü isimleri Rıza-Güneş Büyükuğur, bir ajanstan yardımcı kadın istedi. Temiz kağıdını gördükten sonra kadına iş veren aile, birkaç gün sonra şok yaşadı. Hizmetçi, mücevherleri çalıp kaçtı. Kadının başka bir evde işe başladığı ve yine soygun yaptığı anlaşıldı. Yakalanan kadın, sahte sabıka kaydı göstermiş, 5 kez soygundan, bir kez de çocuk kaçırmaktan yargılanmış.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre mağdur; yeme-içme sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Rıza Büyükuğur ile eşi... Güneş Büyükuğur'un evine yeni aldığı Türk yardımcı kadın T. tarafından soyulduğu iddia edildi.
İddiaya göre Güneş Büyükuğur, bir ajanstan aldığı kadından sabıka kaydı istedi. Temiz kağıdı gelince de kadını işe aldı. Fakat kadın, birkaç gün sonra evdeki yükte hafif pahada ağır ne varsa çaldı.
Başka bir evi soyarken yakalandı
Kadın yakalandı ancak çaldıkları bulunamadığı için bir şey yapılamadı. Bir süre sonra kadının Acarkent'te bir evde işe başladığı ve orayı soyarken yakalandığı ortaya çıktı.
Sicili kabarık
Kadının, getirdiği sabıka kaydının sahte olduğu ve hırsızlıktan hapse girdiği anlaşıldı. Hatta kadın bir de çocuk kaçırmaktan hapis yatmış.